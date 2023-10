El cantautor puertorriqueño Pedro Capó es la nueva voz de los miles de animales abandonados que sufren en las calles de Puerto Rico ante la falta de un hogar.

La frustración, la tristeza y la poca ejecución para asumir responsabilidad y atender el problema de sobrepoblación y abandono de animales en las calles del país por parte de las agencias gubernamentales y de la sociedad puertorriqueña provocó que el cantante se uniera a la nueva campaña de educación y conciencia de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico (FePA).

“Nuestros animalitos necesitan de voces como la tuya, para que no sufran más en nuestras calles y tengan la oportunidad de vivir felices”, expresa el artista en uno de los anuncios que busca concientizar a la sociedad sobre la esterilización y la adopción de animales desamparados.

El reconocido artista internacional aparece desde hoy, martes, en la campaña en el que se integra su canción “Para ayudarte a reír”, mientras el artista interacciona con perros y gatos que fueron abandonados por sus dueños en diferentes albergues y santuarios que en la actualidad también están abarrotados de animales.

“Para mí los animales significan muchas cosas, familia, calor de hogar, amor incondicional. Desde chiquito crecí con muchos perros en mi casa y le da un sentimiento completo en el núcleo del hogar. Al ver tantos animales abandonados en las calles siento frustración, tristeza. No hace falta más que caminar dos o tres bloques en la calle acá en Puerto Rico para ver tantos animales sin hogar, abandonados. Tenemos las herramientas y contamos con la organización para mejorar y cambiar esta realidad. Yo espero que la gente una vez vea esta campaña se enamoren tanto como yo, que creen conciencia sobre la esterilización y que adopten”, menciona la voz de “Volver a casa” sobre su integración a la iniciativa de FePA.

El problema de la sobrepoblación de perros y gatos realengos o sin hogar en la isla, es una situación que lleva décadas, y que si bien es cierto que en los últimos años se ha creado una mayor conciencia sobre la esterilización de los animales lo cierto es que no ha sido suficiente para atender la alarmante situación que necesita la unión del gobierno, las comunidades y de los dueños de mascotas.

De acuerdo a la presidenta de FePA, Yolanda Álvarez, el 90% de animales que reciben los albergues y los santuarios en el país “son abandonados por sus guardianes y llenan estos lugares y cuando una persona intenta llevar un animal que rescató en la calle no hay espacio porque están llenos por animales que tenían dueños”.

Álvarez aclaró que FePA no es un albergue, sino una organización sin fines de lucro que se dedica al activismo para fortalecer la acción ciudadana y organizacional a través de la creación de políticas que redunden en el bienestar y la protección de todos los animales que habitan en la isla.

La activista y el resto de los voluntarios están agradecidos con la participación de Capó y su respuesta inmediata para ser voz activa de los animales.

Pedro Capó es parte de la nueva campaña de servicio público para adoptar animales sin hogar. (Suministrada)

El cantautor, que se encuentra en una gira internacional, se unió al pedido de esterilizar y adoptar, en la campaña que se ”dirige a los animales” para dejarles saber lo importante que son, y se muestra optimista en que “pronto conseguirán un hogar en el que contribuyan con tanta nobleza”.

“Pedro siempre tuvo animales en su casa y ha mostrado una sensibilidad extraordinaria para los animales. Tan pronto le hicimos el acercamiento a su equipo de trabajo, recibimos un sí de inmediato para unirse a la causa. La campaña es sobre la concienciación sobre la cantidad de animales que tenemos en las calles y los que sobreviven están pasando hambre, sed, tienen miedo y sin un hogar donde protegerse y no reciben amor. Queríamos llevar un mensaje sencillo y que la gente se eduque al asumir la responsabilidad de una mascota y esterilizar y que hay cientos animales a la espera de adopción, que lo que quieren es amor”, reiteró Álvarez.

En el caso de FePa ofrecen ayuda directa a los albergues, a los rescatistas, tienen un programa de becas, realizan convenciones y talleres e integran personas de otros países para conocer cómo han atendido el problema de forma eficaz. Promover la esterilización como la adopción han sido herramientas efectivas dentro de las comunidades.

“La pregunta que todos nos debemos hacer es que hicimos por los pasados años que no ha funcionado. Los municipios recogen los animales, los llevan a los santuarios o a organizaciones privadas y en su mayoría los ponen a dormir. Eso ha demostrado que no ha resuelto el problema, por lo tanto, tenemos que ser más proactivos e identificar qué podemos mejorar porque los animales se siguen reproduciendo y la gente sigue comprando animales por impulso que luego no los pueden atender y son entregados por los guardianes. Mi mayor exhortación es a no comprar y darle la oportunidad a un animal sin hogar que te va a dar el mismo amor que uno de raza”, puntualizó la presidenta de la FePA que junto a otras organizaciones en y fuera de la isla lideran iniciativas en beneficios de los animales y sus derechos.

Para donaciones y eventos de FePA lo interesados pueden acceder a fepapr.org.