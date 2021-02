Con el soneo del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el dominicano José Alberto El Canario, Premio Lo Nuestro rindió homenaje este jueves al legendario músico y cofundador de Fania Records, Johnny Pacheco.

El escenario se llenó de salsa y sabor para rendir homenaje al genio musical que falleció el pasado lunes en Nueva York a los 85 años, y cuya imagen estuvo al centro y fondo del escenario.

El tributo, a cargo de Santa Rosa, arrancó con los acordes del clásico “Quítate tú”, mientras el Caballero de la Salsa soneaba junto a “El Canario”.

Asimismo, el reconocido y popular tema “Mi Gente” fue interpretado por ambos salseros junto al flautista Néstor Torres y la dirección de Sergio George en el piano para honrar a una de las figuras más representativas de la música latina y de la salsa a nivel mundial.

Con la iluminación de un micrófono junto a una flauta culminó el homenaje al compositor y cantante que se caracterizó por su estilo único. Fue el cantante puertorriqueño Marc Anthony quien presentó a los artistas a cargo del homenaje con unas emotivas palabras dedicadas al cofundador de Fania Records, cuyo nombre real era Juan Zacarías Pacheco Knnipping.

“A uno de los pilares de la salsa, un genio musical que acaba de partir, el gran maestro Johnny Pacheco. Sin ti, sin Fania Records, no existiría salsa y sin la salsa no sé qué sería yo. Tu música fue el ‘sountrack’ de mi vida mientras crecí en New York. Siempre estuviste conmigo. De Nueva York, pasó al mundo. Gracias por los recuerdos, señor Pacheco, gracias por la música. Sabemos que hay fiesta en el cielo. También estás en este escenario para siempre y por siempre cantaremos en tu honor, maestro. I love you”, pronunció Marc Anthony, quien desde que se supo la noticia del fallecimiento destacó la inspiración y el apoyo que representó Pacheco en su vida y carrera.

La 33ª. entrega anual del Premio Lo Nuestro, que se trasmite en vivo por Univision desde el AmericanAirlines Arena, en Miami, este año se realizó bajo estrictas pautas y restricciones sanitarias debido a la pandemia de coronavirus.

La noche comenzó con otro tributo en las voces de Yuri, Alejandra Guzmán y Lila Downs, acompañadas por el pianista Arthur Hanlon, al rendirle homenaje a Armando Manzanero, quien falleció por coronavirus el pasado 28 de diciembre. Estas arrancaron aplausos al interpretar las populares canciones del legendario cantautor mexicano “Voy a apagar la luz”, “Te Extraño” y “Adoro”, mientras se proyectaron imágenes del cantante al fondo del escenario.

Enseguida cambió el tono de la ceremonia con la aparición del cantante Maluma, quien con cabello rosado y ropa casual, interpretó los temas “Agua de Jamaica” y “La Burbuja” junto a bailarines que se desplazaban entre sillas y sombrillas de playa. El intérprete añadió una chaqueta a su atuendo para culminar con el éxito “Hawai”.

La ceremonia de tres horas, que contó con los presentadores Chiquinquirá Delgado, José Ron y Yuri, es la primera premiación musical en lo que va de 2021, que sirvió de junte a casi un año de la pandemia por el COVID-19.

Con 147 nominaciones en 34 categorías, la edición Premios Lo Nuestro reconoció a figuras musicales como JBalvin, Maluma y Camilo, quienes fueron los que cargaron con más nominaciones.