En el 2017 el actor y comediante Víctor Alicea presentó en el 2017 su “stand up” “Sea la madre de María” y ahora en medio de la pandemia retoma el formato de comedia en un espectáculo virtual.

El comediante presenta “Sea la madre del coronavirus” en modalidad virtual el sábado, 26 de diciembre, a las 8:00 p.m. a través de la plataforma www.prticket.com. Los personajes de “Epifanio” y “Luzma” narran las peripecias que ambos han tenido que enfrentar por culpa de la pandemia del COVID-19.

“Si con el huracán María yo colapsé, con este año 2020 he quedado devastado, principalmente porque como obrero del arte, prácticamente he quedado sin trabajo. Sin embargo, he tenido que atemperarme a los tiempos y por tal razón, decidimos realizar este primer show virtual, con el cual espero contar con el acostumbrado respaldo del público. Tengo que confesar, que el realizar este espectáculo fue un gran reto profesional para mí, ya que el actor se alimenta de la reacción del público, pero lo logramos” expresó el veterano actor en declaraciones escritas.

El paso de comedia promete estar repleto de risas y constará de dos monólogos. Epifanio, dará una entrevista exclusiva para un importante medio español, como analista político y como vicealcalde saliente de la ciudad capital. Luzma, por su parte, estará realizando un Facebook Live, donde compartirá con sus fanáticos las cosas que ha realizado durante el encierro, incluyendo la apertura de un OnlyFans y el estreno de su nuevo sencillo musical “Es dadivoso”.

El espectáculo es sólo para adultos y llega de la mano de Rafie Echevarría para Producciones Eche. Tiene un costo de $10.00. Para información (787)303-0334 o www.prticket.com.