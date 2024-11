Especial del Banco Popular 2024 provocará el llanto de la diáspora boricua

Ese llamado a la diáspora boricua, precisamente, marca el inicio del especial que cuenta la historia de una joven puertorriqueña radicada en Nueva York que al llegar la navidad empaca sus cosas para regresar a la isla, al ritmo del clásico musical “Mamá, Borinquen me llama” en voz de Ana Isabelle , cantante y actriz, que hace unos años volvió a su país luego de más de una década viviendo en Nueva York y Miami.

Nuestro 100 X 35 desde la altura

La pieza audiovisual también tiene como riqueza el observar a Puerto Rico desde las alturas. La integración de los visuales y las tomas de los paisajes y las estampas seleccionadas por el ojo del director Álvarez son sencillamente espectaculares, ya que validan que a Puerto Rico se le llame la “Isla del encanto”. De hecho, el espectador podrá quedar encantado y boquiabierto cuando vea el número “Born in Puerto Rico” interpretado por Pedro Capó y Gale, donde las estampas paisajistas y naturales de la isla, son protagonistas.

“Queríamos presentar, con el tema de los paisajes, un Puerto Rico totalmente recuperado luego de pandemia, huracanes, terremotos. Hace tiempo no visitamos la isla desde esa altura y esa es la intención principal. Tener a Puerto Rico visto como si fuera una estampa. Las escenas parecen eso, una gran estampa de país. Era revisitar esos paisajes desde lo alto y vernos retratados desde lo alto”, sostuvo, hoy, miércoles, el director Álvarez a El Nuevo Día , durante la proyección del especial en Fine Arts de Popular Center.

“Feliz de estar aquí. El especial está espectacular y quiero felicitar a todos los artistas y al Banco Popular. Es la misma intención resaltar lo que nos une. Nosotros los puertorriqueños somos únicos y la gente del barrio, la señora que te ofrece agua o te pregunta tienes azúcar... eso nos hace especiales. Me siento feliz de haber nacido y crecido en esta tierra y de que la empresa siga creciendo desde Cayey. Somos boricuas aunque naciéramos en la luna. Tengo muchos amigos que por razones personales están fuera, pero un buen boricua no es solo el que vive aquí, sino el que ama su tierra, no importa donde esté”, sentenció el reguetonero Wisin.