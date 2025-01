Esta edición se convierte en la vigesimaoctava que realiza la organización desde 1997. Hasta este momento, las producciones que han ocupado la posición cimera de dichas listas son, en orden cronológico: “El reencuentro” (1997), “El concierto acústico” de Fiel a la Vega (1998), “En vivo desde el Carnegie Hall” de Danny Rivera (1998), “Obra maestra” de Tito Puente y Eddie Palmieri (2000), “Libre” de Marc Anthony (2001), “Amanecer tiplero” de Edwin Colón Zayas (2002), “Confesiones” Obie Bermúdez en 2003 y “Valió la pena”, “Amar sin mentiras” de Marc Anthony en 2004, “Consejo” de La Secta All Stars (2005), “AM/PM” de Andy Montañez y Pablo Milanés en 2006, “A papi” del cantautor Glenn Monroig, “Guasábara” de José Lugo (2008), Tuna Bardos (2009), “Te sigo buscando” de Fran Chico Benítez (2010), Alma adentro / The Puerto Rican Songbook” de Miguel Zenón (2011), “15 aniversario en el Luna Park” de Cultura Profética (2012), “Tributo a Oscar López Rivera” (2013), “Multiviral” de Calle 13 (2014), “Cuba y Puerto Rico son…” (2015), “iLevitable”de Ileana Cabra (2016), “Residente” de René Pérez (2017), “Master of the Mind” de Bobby Valentín (2018), “Sonero” del saxofonista Miguel Zenón (2019), “Sobrevolando” de Cultura Profética (2020), “La última gira” de Orquesta El Macabeo (2021), “El Tren de la Sabrosura de Ángel ‘Papote’ Alvarado y el Grupo Esencia (2022) y “Seraching for a Memory” de Sammy Figueroa (2023).