En lo que ha sido un año sumamente activo en el mundo de la música, los espectáculos y el entretenimiento, este 2023 cerrará con un sinnúmero de eventos de despedidas de año, que van desde el teatro y “venues”, hasta las tradicionales celebraciones en los hoteles y hospederías del país con grandes bailables. ¡A recibir el 2024 en alegría y diversión!

El sábado 30 de diciembre Moneró Café Teatro y Bar cierra el 2023 festejando con el grupo Caribe Gitano en el evento “Despide el Año en Moneró con Caribe Gitano”. Esta será la despedida de año en Moneró, y lo hará con el grupo que abarrotó la sala hace apenas un mes.

La fiesta comenzará a las 7 de la noche, ya que va a contar con artistas invitados como Camerata Coral de Puerto Rico, Tuna de Chavalas y el Dúo Flor de Viento, entre otros. Caribe Gitano, ya está ensayando los temas navideños que incluirá en su repertorio y también habrá espacio para sus éxitos entre los que se encuentran: “Todavía”, “La Negra Tomasa”, “Censura Cruel” y “Mareaito”.

Eel boleto de entrada incluirá cena vavideña y música bailable. Los boletos para están a la venta en Ticketera y los espacios son limitados.

Caribe Gitano (Suministrada)

El tan esperado espectáculo “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2024″, desde Puerto Rico, se celebrará nuevamente desde el Distrito T-Mobile y contará con la animación de Dayanara Torres. Como parte de los talentos de la noche se encuentran Manny Manuel, La Sonora Ponceña, Joseph Fonseca, Pirulo y la Tribu, Algarete, Plena Libre, y el invitado especial por parte de la cadena ABC que será anunciando más adelante.

Para esa noche de fiesta, los restaurantes Arena Medalla, Barullo Taberna Española, La Central by Mario Pagán, Lupe Reyes, Sazón Cocina Criolla, Denko Asian Eatery y La Burguesía han confeccionado singulares ofertas para el disfrute de sus visitantes. Cada restaurante tendrá dos turnos para recibir a sus comensales, quienes tendrán que realizar reservaciones con anticipación.

Las actividades serán gratuitas para el público, con capacidad limitada en Popular Plaza. A tono con eso, el Distrito de Convenciones habilitará las áreas exteriores exterior con una variedad de kioscos de comida y gigantescas pantallas para que el público que no pueda acceder al evento en Popular Plaza sea parte de la festividad y disfrute de todo el entretenimiento.

Distrito T-Mobile (Daniel Pérez)

Por otra parte, “The Ultimate New Year’s Eve” será un festejo el 31 de diciembre desde las 7:00 p.m. en el Vivo Beach Club en Isla Verde, que reunirá en dos tarimas principales, con ambientes distintos en el interior y exterior, a El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Manía, Gisselle, Plenéalo, La Tribu de Abrante y el DJ King Arthur.

Los asistentes pueden moverse cómodamente de un espacio a otro y tener diversas experiencias para complacer todos los gustos. Además, los niños pueden asistir. Este evento para toda la familia, cuya vestimenta requerida es casual elegante.

Los niños menores de seis años no pagan y los mayores de esa edad tendrán un descuento de 50% del precio del boleto. La noche de despedida de año incluye en su oferta un bué con la típica comida de navideña y un asopao a la media noche. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Algunos de los artistas que participarán en el evento de Vivo Beach Club, Iván Rivera, Héctor Iván “Ache” y Yadisha Morera, de Plenéalo; Héctor “Banchy” Serrano, de Grupo Manía; Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández, de El Gran Combo; y Dj King Arthur. (Ramon "Tonito" Zayas)

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue la sede de incontables conciertos y eventos durante este 2023, por lo que se vestirá de gala este 31 de diciembre para celebrar “Welcome 2024″, una de las despedidas de año, que reunirá a grandes exponentes de la música.

De Puerto Rico, cntará con el sabor de la música del conocido “Rey de Corazones”, Manny Manuel. Desde República Dominicana contará con “El Conjunto Quisqueya”, además desde la Fania all Star, el rey del bajo Bobby Valentine y su orquesta, quienes llevan más de 25 años sin despedir el año en Puerto Rico. Entre otros artistas estará la “Orquesta Vg the Latin” y desde la Mega Estación el Dj oficial “Carlos Fernández”.

Los presentes revivirán una despedida de año como se realizaba en los pasados años con música, comida y un ambiente familiar, habrá comparsas y muchas sorpresas para los presentes. La actividad contará con 8 estaciones doble comida comida, así como treinta y seis barras abiertas durante toda la noche, así como el acostumbrado asopao en la madrugada. Boletos en Ticketera.

El merenguero Manny Manuel será una de las estrellas principales de "Welcome 2024". (Carlos Giusti/Staff)

Por otra parte, en el George Music Lounge, en Paseo Caribe, San Juan, habrá un ambiente de fiesta con el evento “New Year’s Eve at George Music Lounge”, donde habrá música de DJ King Arthur, DJ Supra de Nueva York y la banda Altamarea. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Mientras que, en el Dave and Buster’s de Plaza Las Américas podrás despedir el año en un ambiente divertido y diferente para todos. El de Plaza Las Américas, denominado “Dance with Me New Years Party 2024″ será el domingo, 31 de diciembre de 8:00 p.m. a 1:00 a.m. Tu boleto de entrada incluye tu mesa reservada, con banda de música en vivo y DJ, comida bufé, barra abierta, juegos ilimitados, brindis y asopao de media noche, estacionamiento gratis y vestimenta casual elegante.

El Dave and Buster’s de Plaza del Sol en Bayamón, la celebración estará llena de sorpresas y encanto con el “2024 Illusion New Years Experience”, donde podrán disfrutar de la música en vivo de una banda y los ritmos electrónicos de un DJ, además de un variado bufé y barra abierta, de 8:30 p.m. a 1:00 a.m. El boleto de entrada incluye una Power Card (Tarjeta de Juego) de $20 con video juego ilimitado por persona (adulto o niño). Los boletos para cada evento, están disponibles en Ticketera.

Hoteles

El Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde ha diseñado una serie de cenas y eventos para celebrar esta temporada de una forma divertida en un ambiente familiar. Entre los diversos eventos para el mes de diciembre, para despedir este año y recibir el 2024, comenzarán con una celebración el día antes.

“NYE Warm Up!”, en The Lobby, el sábado, 30 de diciembre a las 8:00 p.m. en donde harán un tributo a uno de los artistas de música latina, el legendario Juan Luis Guerra. Boletos en Ticketera y reservación de mesa en elsanjuanhotel.com.

Mientras que el “Live Limitless NYE 2023″ será domingo 31 de diciembre, de 7:00 p.m. a 3:00 a.m. En The Lobby y Chico Cabaret, los asistentes pordrán disfrutar de las presentaciones musicales y bailables de las catante de salsa La India y la merenguera Gisselle. La oferta musical se completa con América Quesada, la cautivadora Midnight Band, y DJ JAV tocando sonidos en formato abierto. La entrada general incluye un cóctel de bienvenida. Boletos en Ticketera. Para reservaciones de mesa, puedes escribir a esj.celebrations@fairmont.com. Espacios limitados.

Fairmont el San Juan Hotel (Suministrada)

Por otro lado, el Wyndham Grand Rio Mar, en Río Grande, y Wyndham Palmas Boutique Resort, en Humacao, comenzaron su temporada festiva con el lema “Celebra una Navidad Cálida e Inolvidable” y ambas hospederías se preparan para recibir a los huéspedes e invitados locales con actividades inspiradas en la temporada festiva llena de magia, música y alegría.

Para despedida de año, Wyndham Grand Rio Mar celebrará el comienzo del 2024 con una fiesta inspirada en Granada. La gala Granada Ball, en el Ballroom contará con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, el trompetista Charlie Sepúlveda y la banda tributo a los Gipsy Kings. La oferta gastronómica, a cargo del chef ejecutivo Ramon Carrillo, ofrecerá estaciones de comida inspiradas en gastronomía de diferentes partes del mundo y barra abierta toda la noche.

El Wyndham Palmas Boutique Resort celebrará la despedida de año con una gala al estilo Mamma Mia. Como invitados esa noche, la banda tributo a Abba y DJ Guario, cena y barra abierta. Para los que deseen una despedida íntima el Trova Coastal Kitchen ofrecerá un gran bufé de despedida de año, con estaciones de ensaladas, de diferentes cortes, mariscos, postres y barra abierta por la duración de la celebración.

Para más información sobre paquetes de estadía y actividades puede acceder en Wyndham Grand Rio Mar: https://www.wyndhamriomar.com/Warm-Holiday-Wishes-Offers o llamando al 787-888-6000. Para Wyndham Palmas Boutique Resort: https://www.wyndhampalmas.com/Sleigh-the-Holidays-Festive-Offers o llamando al 787-247-7979.

Ambiente navideño en el Wyndham Grand Rio Mar, en Río Grande. (Suministrada)

De otra parte, el “New Year’s Good Blessings 2024″ será una fiesta completa para despedir el 2023 y darle la bienvenida por todo lo alto al 2024, que se celebrará en el hotel The Royal Sonesta San Juan, con una serie de atracciones por todas las áreas de la hospedería, con estrellas de la música amenizando en cada área desde las 8:00 p.m.

En el Preciosa Ballroom los asistentes disfrutarán de un amplio menú de cena, accesorios de fiesta de celebración, brindis de despedida y la música de Milly Quezada, Charlie Aponte y Plenéalo. A la media noche se servirá un rico asopao, para continuar la fiesta.

En el Palmar Ballroom amenizarán Joseph Fonseca, La Mulenza y Plenéalo, y contarán amplio menú de cena, accesorios de fiesta de celebración, brindis de despedida y asopao.

En el vestíbulo del hotel habrá música bailable con Dj The Barcodes y se reserva por mesas. Habrá bufé de aperitivos, coctel de vino espumoso y asopao. Los boletos están a la venta en Ticketera.

Milly Quezada (Suministrada)

Una fiesta enmarcada en la esperando de “un futuro mejor lleno de oportunidades” es lo que presentará el hotel Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino el 31 de diciembre. Los huéspedes serán recibidos en restaurante Flor de Caña con una copa de coquito y una cena de tres cursos, mientras que el “ballroom” Monarca, entre 8:00 p.m. y 1:00 a.m., se presentará el Grupo Innovación y el Grupo La Fogata. Este último evento, incluye cinco horas de “open bar”, asientos asignados, brindis de media noche con espumoso y un asopao de pollo. Las reservaciones se podrán realizar llamando al 787-653- 8681 o al 787-653-1111.

En un ambiente íntimo y elegante en pleno corazón de Miramar, Don Rafa Boutique Hotel & Residences, en San Juan celebrará su fiesta de despedida de año “A Journey Through Time”. La misma contará con la participación de la cantante Ángela Flecha, DJ ErrGe, pleneros, entre otros. Habrá entremeses estilo bufé, paella valenciana, “asopao” de medianoche, bebida de bienvenida, “cash bar” o barra libre, obsequios de fiesta y un brindis de medianoche durante la cuenta regresiva. Las reservaciones están disponibles a través de Ticketera.

Para los residentes de la zona oeste del país, el Mayagüez Resort, en Mayagüez presentará un “parrandón” de fin de año, que incluirá cena tipo bufet, música bailable con la agrupación de merengue La Mákina y el grupo G’ZA. Además, los asistentes recibirán obsequios y un “asopao” luego de recibir el año nuevo. Las reservaciones se podrán realizar llamando al 787-832-3030.

Mientras, en el área este de Puerto Rico, el Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande despedirán el 2023 al son del salsero Luis Enrique y el merenguero Oscarito en el evento “Timeless Coundown 321 celebration”. Habrá cena en estaciones, barra abierta de bebidas de la casa, copa de vino espumoso para el brindis a medianoche y “asopao”. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Por primera vez desde su reapertura en 2021, el hotel El Conquistador, en Fajardo abrirá su fiesta de fin de año para personas que no sean huéspedes. La actividad contará con la participación de Melina León, Barreto y su Show, la Súper Banda, DJ Negro, entre otros. Habrá cena estilo bufet.

Quienes busquen recibir el nuevo año en un lugar icónico, el hotel Caribe Hilton, en San Juan presentará su evento “One Iconic Night”, que contará con la participación de la Banda Piña Colada, el grupo Extasis y el DJ Phred Live. Ofrecerán bufet, barra abierta y “asopao” a la medianoche. Mientras, en su salón Caribar recibirán el año con el evento “Caribar Vibrant New Year’s Eve”, donde el party comienza a las 9:00 p.m. con la música de Jungle Hooligans y DJ Edd, mientras se transmitirá en pantalla gigante las despedidas de Puerto Rico y la ciudad de Nueva York. Boletos a través de Ticketera. Boletos para los respectivos eventos, a través de Ticketera.

Con presentaciones en vivo de los puertorriqueños Melina León, DJ Iván Robles y Triumvirato, La Concha Resort, en San Juan celebrará su evento denominado “Arise”. En el caso de los boletos de admisión general, los alimentos y bebidas no están incluidos, pero los boletos VIP incluyen barra abierta, tapas y asientos en el área conocida como The Loft Terrace. Boletos a través de Ticketera.

En The Condado Plaza en San Juan podrás bailar alritmo de Midnight Band y la música electrónica de DJ Louie Love en el evento “Cheers NYE 2024″. Sus puertas abren desde las 8:00 p.m. para los VIP con estaciones de comida exclusiva, con charcutería. A las 9:00 p.m. abrirán para aquellos con entrada general. Los asistentes disfrutarán de barra abierta y estaciones de comida. Para reservar, llama al 787-721-1000.