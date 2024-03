Fallece el percusionista “Mañengue” Hidalgo, padre de Giovanni Hidalgo

“Esto es ley de vida y ya llegará el momento de desahogarse. Falleció anoche, se acostó tranquilito. Bendito sea Dios. Llegué a estar con él en Culebra, pude entrevistarlo para mi próximo libro. Dejó un buen legado y un buen ejemplo de comportamiento, disciplina, lealtad y de bregar bien en la vida. Un hombre recto, que me enseñó y me crió para trabajar siempre holgadamente, a trabajar con lealtad, ser justo, no estar con tramposerías ni traición, ni chantaje, ni dscordias. Nada de eso, iluminación neta. Ahora le llegó el momento a él como nos llegará a nosotros en un futuro. Hay que obrar y vivir con el grato recuerdo que él nos dejó y me dejó. Sigo y seguiré llevando la ley de él lo mejor que puedo”, expresó el destacado percusionista.