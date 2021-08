La música jíbara puertorriqueña está de luto, luego de que esta mañana falleciera una de las figuras más emblemáticas de este género, Arturo Santiago Labrador.

Nacido en 1938 en el barrio Jaguas de Ciales, este músico llamaba la atención del público cada vez que subía a una tarima a cantar e improvisar debido a su carisma, por su frondoso cabello blanco y por la manera tan particular que gesticulaba.

Santiago Labrador sufrió hace una semana un infarto cardiaco, razón por la cual se mantuvo hospitalizado hasta su muerte a causa de complicaciones con su salud. Murió a los 83 años, según confirmó su hijo Arturo Santiago Guzmán.

El velorio será el jueves en Ciales Memorial, desde tempranas horas de la mañana, y el sepelio será el viernes en el Cementerio Municipal de Ciales a una hora por determinar.

“Mi papá fue una figura emblemática dentro de la música jíbara, era de la estirpe de los maestros del género, así como uno de los trovadores de más colorido y que más público tenía en Puerto Rico. Mi papá tenía una voz espectacular, era muy vivo en las tarimas y a la gente le encantaba”, explicó Santiago Guzmán, quien también es trovador.

Muchos músicos y trovadores se reunían en el restaurante de Arturo Santiago Labrador en Ciales. De izquierda a derecha: Arturo Santiago, Roberto Silva, Arturo Santiago, hijo, Edwin Colon Zayas y Omar Santiago. (juan angel alicea mercado)

Santiago Labrador se interesó por la música jíbara cuando era niño al escuchar en la radio un programa llamado “El Gran Batey” en la emisora WIAC, conducido por César Ventura y donde participaban figuras como Chuito el de Bayamón. Su amor por la música creció tanto, que más adelante participó en ese programa radial en un concurso de improvisación donde ganó el título del “Rey del Batey”.

Más adelante se mudó junto a su familia a Nueva York buscando una mejor vida, y allá también participó y ganó un sinnúmero de concursos de trovadores. Durante esa época se presentó en el Teatro Puerto Rico y compartió tarima con José Miguel Class “el Gallito de Manatí”, Ramito, Moralito y Luis Miranda, entre otros.

Una vez regresó a Puerto Rico comenzó a transmitir un programa de radio en el cual contaba con la participación de Juan Inés Aponte, conocido como “Juaniquillo”, en la década de 1960 y 1970. Según su hijo, en ese momento en la isla había cinco o seis programas radiales donde se difundía la música jíbara. Por otro lado, el trovador hizo su debut en la televisión en el programa “Tribuna del Arte” de Rafael Quiñones Vidal, donde se estrenaron otros cantantes y músicos puertorriqueños como Daniel Santos, Bobby Capó, Lucecita Benítez y Danny Rivera. “El que se graduaba de ese programa estaba destinado al estrellato dentro de su campo”, explicó Santiago Guzmán, quien es el conductor del programa radial “Tardes campesinas”, que se transmite de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. en la emirosa WIPR.

Más adelante, Santiago Labrador formó parte de un programa al mediodía donde la figura central era Adalberto Rodríguez y su personaje de Machuchal. Allí también brillaba por su voz y sus improvisaciones.

Una vez entrada a la madurez de su vida, Santiago Labrador abrió un restaurante en el barrio que lo vio nacer en Ciales. Con el nombre Restaurante Arturito Santiago, el lugar se convirtió en centro de reunión de los amantes de la música jíbara, incluyendo trovadores y músicos, quienes se reunían todos los fines de semana para cantar y pasarla bien. Actualmente el negocio Arturito Restaurant es administrado por su hijo y todavía es frecuentado por la comunidad de trovadores en la isla.

“Para todos los amantes de la música jíbara, Arturo fue uno de los grandes maestros de la trova puertorriqueña y de la improvisación. A sus 83 años, él todavía competía en concursos de trovadores”, explicó el cuatrista Christian Nieves, quien visitaba desde pequeño junto a su padre Modesto Nieves el restaurante en Ciales, donde practicó sus primeros acordes. “Aparte de ser trovador, era un tipo muy carismático, un señor que la gente seguía mucho por su forma de ser. Era bien fogoso y le gustaban los retos y así fue hasta que murió”.

Además de su talento en la décima y la improvisación, Arturito, como se le conocía, también sobresalía por ser una persona noble, afable, respetuoso y, sobre todo, servicial. “Siempre recuerdo con mucho cariño cuando yo era niño, antes de grabar con Tony Croatto, estábamos buscando la manera de recaudar fondos para mi primera grabación. Hicimos una actividad acá en mi pueblo de Barranquitas y Arturo fue uno de los mayores donantes, ya que me regaló tres o cuatro lechones para nosotros venderlos y reunir el dinero”, explicó Luis Daniel Colón, conocido a principios de su carrera como “El niño trovador”. “Siempre he pensado que, para ser un buen trovador, no solo hay que cantar bien las décimas o ser buen improvisador, sino que se tienen que tener buenas cualidades de ser humano y Arturo Santiago Labrador cumplía con todas esas características”.

En opinión del joven trovador, la pérdida de Santiago Labrador va a ser irreparable y quedará en la memoria por siempre. “Sin duda alguna, la décima puertorriqueña pierde a una de sus columnas vertebrales. Por suerte, al igual que un sinnúmero de trovadores y músicos, tuve la oportunidad de conocerlo desde pequeño y pude nutrirme de todas sus enseñanzas”, explicó Colón. “Me apena muchísimo su muerte, porque Arturo era una persona con mucha alegría, lleno de picardía y que le gustaba el pico a pico. Esa escuela que él nos enseñó, la vamos a tener siempre presente”.