El intérprete de “La tóxica”, Farruko, recurrió esta tarde a sus redes sociales para expresar unas palabras de amor y agradecimiento a su abuela que falleció.

“Vete tranquila, mi reina. Sé que estabas sufriendo. Descanza en paz. No te digo adiós, si no, hasta luego. Viejita, qué mucho me enseñaste. Si ves a abuelo, dale un beso y un abrazo de mi parte. Por lo menos papá Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida. Qué mucho me dolió verte en esa cama sufriendo con ese cáncer. Te amo y te amaré, y siempre estarás conmigo. Atentamente, tu nieto mayor, Carly”, lee el mensaje que publicó junto a un álbum fotográfico junto a su abuela.

Los mensajes de condolencias por parte de amigos, colegas y fanáticos hacia Carlos Efrén Reyes Rosado -nombre verdadero del cantante- no se hicieron esperar.

PUBLICIDAD

“Lo siento mucho, abrazo y fortaleza a la familia”, le dijo la empresaria Andrea De Castro Font. Por su parte, Alex Sensation expresó: “Que papá Dios la tenga en su gloria”. Luis Fonsi, Raphy Pina y Guaynaa también se unieron al dolor de su colega.