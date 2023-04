El glamur, la clase y la elegancia de las décadas de 1940 y 1950, en plena época entre la Segunda Guerra Mundial y sus subsecuentes resultados, se vieron reflejados directamente en lo que fue la música de la época, que incluyó el jazz, blues, tango, fox-trot, bluegrass o Big Band, entre muchos otros ritmos.

Ese ambiente íntimo, donde los cantantes subían a una pequeña tarima a cantar acompañado por una orquesta con una sección de vientos y una sección rítmica, es lo que quieren emular los cantantes Fidel Osorio y Allison Briggs en un espectáculo que presentarán el jueves, 13 de abril, en el C Note Jazz Club, en Luquillo; el 14 de abril en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce; y el 15 de abril en el Moneró Café Teatro, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Durante el espectáculo ’An Evening with Fidel Osorio and Allyson Briggs’ queremos que la gente se transporte a aquellos tiempos del ‘old Hollywood glamour’, donde las personas se vestían bien para salir, donde la gente se podía sentar a disfrutar de una bebida y era todo con mensajes positivos, hablando de amor y romance”, explicó Briggs, una cantante nacida en Pensilvania, en Estados Unidos. “Va a ser una noche romántica ideal para las parejas”.

En el espectáculo, ambos cantantes interpretarán sobre 25 temas en ritmo de jazz, swing, bossa nova, así como canciones del Great American Songbook y temas de compositores latinoamericanos. “Cantaremos éxitos de los años 40 o 50, de los grandes compositores de jazz, como Irvin Berlin o Cole Porter, que se hicieron famosos por personas como Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Alan Fitzgerald o Burt Bacharach”, detalló Osorio, cantante puertorriqueño que se dio a conocer en los inicios de su carrera por interpretar temas de Sinatra. “Durante la presentación, vamos a interactuar mucho con el público, sobre todo en temas como ‘I Say A Little Prayer’, ‘This Guy’s In Love With You’, ‘Fly Me to the Moon’, ‘My Way’ y ‘Sabor a mí’, por poner varios ejemplos”.

Esta será la primera vez que ambos artistas se presentan juntos en la isla, luego de haberlo hecho hace varios meses en la ciudad de Nueva York, donde reside Briggs junto con su esposo, quien es puertorriqueño. “Allyson siempre quiso cantar en Puerto Rico. Yo la contacté a través de Instagram porque vi una banderita de Puerto Rico en un post que ella puso. Fue así que ella me dijo que estaba casada con un puertorriqueño, razón por la que empezó a interesarse más en la música nuestra”, explicó Osorio. “A mí me gusta cantar la música más del Great American Songbook americano. Así que hicimos esta fusión donde ella realmente trata de hacer la música mía y yo la música de ella. En Nueva York, nos fue súper bien. Entonces ella me dijo: ‘Ya te abrí las puertas de Nueva York, ahora tienes que abrirme las puertas de Puerto Rico’. Y aquí estamos”.

Ambos cantantes estarán acompañados en tarima por los músicos David Matos, Elías Santos, Joenuel Lebrón y Mario Pereira.

En el caso de Briggs, quien habla español, ha tenido una extensa carrera dentro de la música en el mercado de Nueva York, donde ha brillado junto a su banda de jazz Fleur Seule. Además, también ha dado presentaciones interpretando canciones en ritmo de salsa, razón por la cual se le conoce como “La rubia de la salsa”. “En una ocasión estaba cantando en La Marqueta en Spanish Harlem, en Nueva York. Al público le costaba mucho pronunciar el nombre de Fleur Soul y unas personas que me estaban viendo cantar me dijeron: ‘Mira, tú eres la rubia de la salsa, no te olvides’. Y ahí se pegó ese nombre y, desde ese momento, así es como me presentan”, explicó Briggs entre risas.

En el caso de Osorio, quien se presentó por primera vez en público en un íntimo espectáculo junto al músico Humberto Ramírez, siempre se le ha vinculado con las canciones de la leyenda de Frank Sinatra. “Durante una de mis primeras presentaciones, la fenecida Myraida Chaves, cuando me presentó, mencionó: ‘Tenemos un Sinatra boricua’ y, desde ese momento, se me conoció de esa manera. Y llevo cinco años tratando de quitarme ese disfraz, cantando otro tipo de música, pero todo el mundo siempre me dice: ¿Cuándo vas a cantar, Sinatra?”, comentó el puertorriqueño entre risas.

Aquellos interesados en adquirir boletos para los espectáculos puede llamar a C Note Jazz Club (787-918-0895) o accesar PRTicket.com, para el espectáculo de Punto Fijo; y a Ticketera.com, para el show de Moneró Café Teatro.