Cada vez que llega a su tierra, el cantante puertorriqueño Elvis Crespo disfruta de visitar a su gente en el barrio Camarones de Guaynabo, ese que le vio crecer, desarrollarse y formarse.

Aunque nació en Nueva York, fue en Guaynabo donde, afirma, vivió una infancia feliz al llegar a Puerto Rico a los cinco años y adonde se dedicó a ser un niño soñador. Inicialmente, se visualizaba como un jugador de baloncesto, pues en la parte baja de la humilde residencia, que compartía junto a su mamá y sus dos hermanas, en su imaginación la convertía en la cancha donde hacía varias jugadas y le daba rienda suelta a sus anhelos. Estaba seguro de que de algún modo quería llegar a la gente, sin sospechar que lo lograría a través de la música.

Al entrar a su barrio, hace una parada obligatoria en “Mr. Lucky”, en donde lo reciben como un miembro más de la familia. Al viajar desde su residencia en Miami, en este establecimiento lo recibe Meche, -así como lo hacía su padre fallecido y fundador, Dámaso-, y él entra como “Elvis por su casa” hasta la parte posterior a saludar al personal que trabaja en la cocina, encargado de confeccionarle el suculento plato de arroz blanco, habichuelas y chuleta, la especialidad de la casa.

Esto ocurre mientras la gente que transita por el barrio, lo ve, se detienen, gritan su nombre, lo saludan y posan para un “selfie”. Ante el asomo de una cerveza bien fría en el área de la barra, la voz de “Píntame” dejó claro que lleva como una década de sobriedad.

“Hace como diez años que no tomo, que llevo una vida sobria y me siento muy bien, tranquilo. Soy muy feliz así, me siento en autocontrol de esa forma y me busco menos problemas”, sonríe. Asimismo, dejó saber que aunque siempre ha hecho ejercicios, la pandemia le motivó a correr y adoptar esa disciplina como un nuevo estilo de vida.

“Comencé para bajar de peso, y lo que comenzó con el uso de una aplicación, de manera orgánica eso luego me llevó a correr maratones; ya llevo dos”, dijo mientras reveló que su meta ahora es “si Dios me da salud y vida” para cuando ya cumpla los 55 años haber culminado los seis maratones más grandes reconocidos que componen el World Marathon Majors, y así obtener la medalla especial exclusiva que se otorga, una codiciada por los entusiastas de los maratones.

En una tarde soleada, subiendo por la carretera 169, llegó hasta el sector Mangotín, donde le mostró a El Nuevo Día con mucho orgullo el lugar en donde vivió y comenzó a labrar un camino. Allí explicó que en la década de 1970, luego de la separación de sus padres, su madre se regresa a Puerto Rico y es su abuelo materno quien le da un pedacito de solar que quedaba, en donde esta pudo construir una modesta residencia.

“Mi sueño era ser baloncestista. Yo no tenía cable TV, yo no sabía quién era Doctor J. Para mí la NBA no existía. Para mí, mi Michael Jordan era Mario ‘Quijote’ Morales, el número 15 de los Mets. Y este era mi Mets Pavilion, mi cancha. Mi mamá me regaló una bolita y aquí era que yo soñaba, aquí adentro. Aquí yo veía multitudes, chiquitito y yo tiraba en un canasto imaginario. Y aquí fue donde yo comencé a soñar, en que de alguna forma le iba llegar a las multitudes”, indicó a la vez que no pudo evitar recordar las filtraciones del techo que mientras dormía lo levantaban.

“Yo recuerdo, bendito, que mi mamá trabajaba como empleada en un centro de envejecientes y siempre trataba de arreglar el techo, pero nunca el techo se arreglaba. Cuando llovía como a las 3:00 de la mañana me empezaban a caer gotas en la cara y yo tenía que moverme para que las gotas no me dieran. Esto, hasta que mi mamá poco a poco fue reuniendo unos chavitos e hizo la casa de arriba para poder arreglar el techo”, relató el cantante, quien es el menor de tres hijos.

Sin importar las circunstancias que le rodearan, Elvis aseguró haber sido un niño súper feliz. “Me he dado cuenta de que yo me adapto rápido, suelto las cosas, soy minimalista, esa es mi naturaleza, y soy resistente. Por eso yo corro maratones, porque soy así. Hay una palabra que está pegada ahora ‘resiliencia’, pues yo soy así”, agregó el artista, quien siendo adolescente vendía periódicos.

Allí hizo referencia a su mamá como “su primera manejadora” artística, la que ayudó a desarrollar sus sueños y la que le enseñó lo que implicaba la palabra “responsabilidad”. “Fue la que me enseñó que siempre dijera que sí cuando de perseguir sueños se trataba”, explica.

En el mismo sector, un poco más abajo de su calle, vivía la familia Berríos, de donde salió el cantante Willie Berríos, quien para la década de 1980 llegó a ser uno de los coristas del cantante dominicano Wilfrido Vargas. y quien dice ser una de sus influencias para dirigir su camino musical por la ruta del merengue, siendo más amante de la salsa en sus inicios.

“Cuando yo vi a Willie Berríos en ‘Noche de Gala’ con Marisol Malaret, que en paz descanse, y Eddie Miró como anfitriones, yo dije ‘wow, yo soy vecino de Willy Berríos’, y ahí es que comienza a apasionarme el género dominicano porque yo soy bien salsero, ambos géneros me apasionan, y fue en mi barrio donde comencé a recibir la influencia del merengue”, resaltó Elvis, quien comenzó a aprenderse las coreografías de las canciones de Willie, lo que considera su primera manifestación artística, -que se le dio de una manera muy natural- para luego tomar clases de canto todos los viernes y aprovechar todas las oportunidades que tuvo de frente a los 17 años, hasta finalmente formar parte de la orquesta de Berríos. También estuvo en la orquesta de Toño Rosario.

“Poco a poco me fui dando cuenta que yo nací con unos talentos que nadie me los decía, que yo fui descubriéndolos. Me di cuenta que cantaba”, contó, a la vez que señaló que fue cobrando seguridad, proyección escénica y ganando popularidad, lo que le abrió la puerta a que el cantante de merengue Héctor “Banchy” Serrano, le ofreciera formar parte de la agrupación Grupomanía, en la que comenzó a componer temas como lo fueron los éxitos “Linda Eh” y “Tu Sonrisa”.

Con su larga cabellera teñida de rubio, como fanático y en apoyo al llamado “Team Rubio”, que recientemente formó parte del Clásico Mundial de Béisbol, este padre de cinco hijos se vacila los memes que le han hecho por el tono de su cabello y que se viralizaron por las redes sociales.

De igual modo, con alegría y nostalgia recuerda cuando caminaba a pie hasta la escuela elemental Camarones 4, ahora llamada Betty Rosado de Vega, donde se caracterizaba por ser un niño hiperactivo y nada tímido. Así también viene a su memoria con mucho cariño la Capilla San Rafael, en donde hizo su primera comunión, pues desde niño ha sido católico, aunque en la búsqueda de la espiritualidad, llegó a ser protestante hasta que se casó con su esposa Maribel, que regresó a la práctica del catolicismo. Tampoco olvida las veces que acudía a pie al Carnaval Mabó, cuando se celebraba en la plaza pública, así como las fiestas patronales.

“Este lugar para mí representa mi esencia, lo que yo soy, donde hice mis primeros y verdaderos amigos”, afirma mientras entre risas y nostalgia recibía el cariño y la alegría de los transeúntes.

Aunque le encanta sonar en la radio y promocionar su trabajo, menciona que las prioridades en su vida han cambiado; teniendo primero a Dios, luego a su familia y tercero su carrera. “Ya puedo vivir sin hacerlo y eso me hace sentir feliz, de que del trabajo que he hecho a través de mi vida, recibo los frutos ahora en el presente”, manifestó.

“Dios es fanático de ‘Suavemente’”

Le atribuye a Dios el éxito que ha tenido el popular tema “Suavemente”, hace 25 años, que marcó el inicio de su carrera artística. “Hay un Elvis Crespo antes y después de ‘Suavemente’, es una canción mágica”, asegura.

“Cuando me voy como solista en mayo 30 del 1997, decido lanzarme al no querer firmar un contrato. Ya había visto que Frankie Ruiz dejó a Tommy Olivencia y dio el palo, Gilberto Santa Rosa cuando estuvo con Willie Rosario dio el palo como solista, Toño Rosario cuando se fue de los hermanos Rosario, y Manny Manuel de Los Sabrosos del Merengue”, destacó mientras confirma que se trató de una decisión crucial e inteligente.

Luego de trabajar su primer álbum bajo Sony Music, cuenta que en septiembre de 1997, comenzó a sentir una depresión porque la disquera no lanzaba su disco. ”Me metí cosas en la mente quizás por la inmadurez que yo tenía, había carencias intelectuales, espirituales, profesionales, estaba muy crudo y comencé a escuchar a las personas equivocadas. Me deprimí, pero viéndolo del lado positivo me motivó a escribir una canción que salió de la nada, en el baño de la casa, que me salió la melodía de ‘Suavemente’. Mi hijo de seis años (en aquel momento) comenzó a repetírmela, y dije, pérate esta canción es un palo”, reveló.

El tema lo grabó por su cuenta, pero señala que al presentárselo a la disquera no los logró cautivar, por lo que comenzó a repartir discos compactos (CD) en las fiestas patronales y discotecas.

“Se pega la canción en diciembre en la calle y cuando la diáspora puertorriqueña viene a Puerto Rico huyéndole al frío, se dan con la canción y cuando se van de regreso, se llevan los CD y comienzan a pegar la canción en el ‘east coast’ y empieza a salir en los ‘record polls’. El presidente de Sony en aquel momento, que era Oscar Llord, preguntó por el muchacho y la canción, que quién era Elvis Crespo, ‘vamos a firmarlo’. Le dijeron, ‘si usted lo tiene firmado’, ese es el que cantaba con Grupomanía. Él dijo, ‘esto hay que sacarlo ya’”, recordó mientras enfatizó que en ese momento decidieron cambiarle el título al álbum que tenían engavetado y que originalmente se llamaría “Tu Sonrisa” y lo lanzaron como “Suavemente”, con el tema homónimo.

“Suavemente” fue su primer álbum debut de estudio, lanzado por Sony Music Latin, el 14 de abril de 1998, misma fecha en que este año fue seleccionada para celebrar en el concierto que ofrecerá en el Coca Cola Music Hall para conmemorar el 25 aniversario. Desde entonces, ya son 15 álbumes musicales en solitario, 11 de ellos lanzados bajo su propia discográfica Flash Music.

El cantante y compositor de 51 años repite que “Dios es fanático de ‘Suavemente’”, al traer ejemplos del uso de este tema por diversas personalidades de fama mundial, como lo ha sido la presentadora Oprah Winfrey bailando al ritmo de esta canción mientras se hace una sesión de fotos, y hasta Bad Bunny al usar imágenes similares y emular el video musical como referencia para su tema “La Neverita”.

En el 2006 el exitoso tema, que se convirtió en la primera grabación de merengue en alcanzar el número uno en la lista Billboard Top Latin Albums de Estados Unidos, sirvió para despertar con energía a los tripulantes del transbordador Discovery que trabajaban en el espacio.

“Humildemente te digo que de la canción ‘Suavemente’ ya no me sorprende nada. Ya estoy acostumbrado a que siempre la canción de manera orgánica se reinventa”, mencionó acerca del tema que alcanzó la posición 106 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

En la parte debajo de la rueda

Entre otras de sus paradas por el barrio Camarones llegó hasta el establecimiento de su gran amigo Francisco Javier Fernández, con quien estudió desde el grado kínder.

“Esto es un amigo de verdad. Cuando tienes éxito las llamadas te llegan fácil, pero cuando estás en la parte debajo de la rueda, son pocas las llamadas que recibes. Este siempre ha estado ahí. Si hay alguien que me conoce de niño, es este que está aquí. Fue una buena influencia”, expresó mientras agradeció el que tanto Francisco Javier como su papá dejaron en él una huella sólida desde su niñez.

Precisamente, uno de los momentos de su carrera que señaló haber estado en la parte debajo de la rueda fue cuando logró amasar una fortuna y no estaba listo para afrontarlo.

“Siempre digo que hace 25 años carecía de madurez espiritual, intelectual y profesional, no estaba a la altura de las circunstancias. Me hice multimillonario sin estar listo. Recuerdo que una vez me dieron cinco millones de pesos y en menos de dos meses me los ‘fotutié’ haciendo malas inversiones”, indicó a la vez que asegura que no cambiaría nada de su vida y que son ese tipo de circunstancias las que han hecho que su vida sea bella con los matices que tiene.