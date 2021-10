Luego de cuatro años del lanzamiento de su último trabajo musical como solista bajo la propuesta Tortuga China, el cantautor puertorriqueño Francis Pérez está de vuelta y esta vez con nombre propio.

“Francis, La Voz”, es el nombre con el que presenta su nuevo trabajo, “Se toca con los ojos”, que lanzó en su totalidad este viernes a través de todas las plataformas digitales. Los nueve temas que conforman este álbum cuentan con su propio vídeo musical, todos a cargo de la artista María de los Ángeles Pagán.

En esta ocasión el cantautor de música independiente experimenta con nuevas sonoridades, como el bolero e incluso con la bomba, en una fascinante exploración que despierta la memoria emotiva y nos lleva por un viaje al interior de nuestro inconsciente.

Francis Pérez, en una foto de archivo de 2017. (JLCC)

Al igual que su pasado disco, “Fantasma” -producido por Eduardo Cabra en el 2017-, el artista vuelve a conjugar en este trabajo su quehacer como psicoanalista y músico. La diferencia es que esta vez se incluye en el análisis.

PUBLICIDAD

“La cierto es que es un trabajo muy introspectivo y hay mucho de mí ahí, pero también por la naturaleza de lo que realizo como psicólogo, también hay mucho de lo que yo escucho en la gente. Es como una especie de reflexión general de cosas, no solamente de lo que puede venir de mí, sino también de lo que yo escucho de otros”, explicó en entrevista telefónica.

Sostuvo que fue el productor del disco, Jorge Mundo, el que le sugirió que titulara este concepto con su nombre. Francis lo pensó y al final optó por un juego de palabras en el que hace referencia a grandes boleristas como Felipe “La Voz” Rodríguez.

“Como estoy jugando con unas líricas en las que de alguna forma yo estoy develando cosas que tienen que ver con lo inconsciente, cuando uno se confronta con las lógicas del inconsciente de primera intención le van a parecer como ‘locas’, así que un poco yo quería jugar con esa posibilidad y por eso es que le introduzco la coma, porque quiero dejar la lectura de que se trata de una alucinación auditiva”, agregó sobre el nombre “Francis, La Voz”.

El bolero no fue el género con el que se desarrolló musicalmente. Las propuestas en las que participó anteriormente, como con la banda Superaquello, siempre estuvieron ligadas a sonoridades inclinadas al rock y al pop. Esa era la música con la que se identificaba. Pero a medida que fue “entrando en edad”, empezó a silbar las canciones con las que creció, es decir, las canciones que escuchaban sus padres, y ahí apareció el bolero.

PUBLICIDAD

“Ya he comenzado a atravesar la edad de mis padres cuando yo era niño y de ellos yo escuché muchísimos boleros porque para mis padres era un género bien importante. Y la verdad es que ahora me doy cuenta de que hay todo un lenguaje allí que está inscrito en mí y que yo realmente no lo había explorado, no le había dado la importancia que estaba allí y que tenía en mí”, reflexionó.

De las nueve canciones que incluye este nuevo material, solo hay dos boleros, “La mirada” y “Realidad(es) psíquica($)”, pero todas están atravesadas con ese tiempo lento que propone dicho género. Como bien precisó Francis su exploración al bolero no propone una mirada nostálgica, tampoco es una renovación, simplemente es una visita, un asomo para viajar a otro ritmo.

“Mi sospecha es que pudiera ser un género que vuelva nuevamente a renacer, no por mí, sino por artistas de otros calibres y otros niveles, que puedan retomar ese género y darle una nueva trillita porque aquella generación de boleristas que conocieron nuestros padres ya murió, pero el bolero está ahí”, precisó.

Señaló que algo que le atrae de este ritmo es precisamente su tiempo, su lentitud, “que tiene esa posibilidad de ser algo suave, que da su espacio, pero que también tiene algo romántico y tiene un tiempo y una seducción”. “Eso no se logra con cualquier género”, aseguró.

En esta nueva propuesta, Francis Pérez también juega con las sonoridades de la bomba, como se aprecia en “Ave nida Preguntas”, donde contó con la colaboración del percusionista Beto Torrens. Las nueve canciones del disco, a su vez, tratan de narrar una historia, donde los puntos de engranaje son los elementos musicales, como es precisamente la percusión.

PUBLICIDAD

“Yo estoy más o menos construyendo una especie de personaje”, dijo. “Creo que vivimos en un tiempo donde hay una caída del orden simbólico porque quien está llamado a sostener el orden simbólico lo que ha hecho es pervertir la palabra y la gente ante esa caída del orden simbólico y de las significaciones, se ha convertido en el caldo de cultivo de las teorías conspiratorias. Yo estoy trayendo aquí un personaje que parece que está tratando de hacer suplencia frente a esa caída”, expone.

Uno de los temas que refleja lo que plantea es “Pueblo adentro”, en el que presenta a un sujeto que tiene muchas identificaciones, como las construidas con las redes sociales. “Algo que se ha magnificado en la pandemia es que hemos vivido un tiempo adentro donde hemos tenido que depender de unas tecnologías de comunicación que reproducen una mismidad con los algoritmos, donde ya no podemos reconocer al otro a menos que no sea para adjudicarle que es una amenaza. Y ahí, precisamente, lo sintetizo en ese decir de un ‘yo afuera y un pueblo adentro’. Es decir, un yo afuera en las redes sociales, virtual, un narcisismo desplegado exhibicionista en las redes sociales, pero un pueblo adentro porque no hay lazos, no están los cuerpos enlazados”, compartió sobre este tema donde reflexiona sobre el hiper-individualismo delirante que, como dijo, no permite crear esa conexión social que es tan importante para revisarnos, sobre todo, en momentos tan complejos como los que vive el país.

En este nuevo trabajo, el cantautor vuelve a experimentar con los sonidos del viento y el agua, que son significantes que se repiten en su música, ya que le permiten apalabrar emociones de forma poética.

PUBLICIDAD

Francis Pérez, afirmó que este trabajo, sin dudas, es el más íntimo de su carrera y que en cada una de estas canciones está de alguna forma representado, como lo es en “La mirada”, donde presenta su recuerdo de niño al ver a su madre llorar.

“Aunque hay algo bien íntimo en este trabajo me pregunto, si cabe decirlo de esta manera y estoy tomando prestado un término de Jacques Lacan, si es éxtimo, es decir, no sé si hasta cierto punto hablar desde ese lugar tan íntimo hace resonancia en otras personas, y si lo hace, es que no es solo mío”, sostuvo al implicar que lo más íntimo puede venir de algo ajeno a uno.

“Se toca con los ojos”, que está disponible en todas las plataformas digitales y que se llevó a cabo durante la pandemia, contó con la colaboración de los músicos José David Pérez y Beto Torrens, así como de Dalila Rodríguez Saavedra y Ahlena Torres Rodríguez, que prestaron sus voces para dos de los temas. El arte gráfico, ilustraciones y montaje de vídeo son de María de los Ángeles Pagán.