Al cumplirse el quinto aniversario de la desaparición de George Michael, que falleció el día de Navidad de 2016 con 53 años de edad, cabe recordar la trayectoria de quien, para el momento de su deceso cargaba con años de depresión, adicciones y accidentes, apenas salía de casa. Para entonces, poco quedaba de la estrella de los años ochenta, paradigma del pop hedonista y desenfadado.

Imposible imaginar ese desenlace en 1981, cuando debutó con Wham!, el dúo que había formado con su compañero de colegio Andrew Ridgley y que, en apenas cinco años de meteórica carrera, conquistó el mundo con canciones como “Wake Me up Before You Go Go”, “Freedom”, “Last Christmas” o “Careless Whisper”.

Menos aún cuando inició su aventura en solitario en 1988 con la grabación de “Faith”: veinte millones de copias vendidas, una gira mundial con más de cien conciertos, duetos con Elton John y Aretha Franklin... George Michael jugaba en la división de las superestrellas y rivalizaba con Madonna, Michael Jackson y Whitney Houston.

La muerte de SIDA en 1993 del brasileño Anselmo Feleppa, el gran amor de George y la persona que le ayudó a aceptar su homosexualidad, y tres años después la de su madre, con la que mantenía un vínculo muy intenso, tuvieron un efecto devastador sobre él y provocaron un brusco giro en su vida.

A medida que avanzaba el siglo XXI el artista perdía espacio en las páginas de música y lo ganaba en las de sucesos.

ASCENSO FULGURANTE

Georgios Kyriacos Panayiotou nació en 1963 en el norte de Londres. Su padre era un emigrante grecochipriota propietario de un restaurante y su madre una bailarina inglesa. Tenía dos hermanas. La familia se mudó a Hertfordshire cuando George entraba en la adolescencia y allí, en el colegio, conoció a Andrew Ridgley.

De esa amistad nació Wham!, un dúo de pop pegadizo y bailable que, en una época de intensa conflictividad social representaba la vía escapista -algunos lo asociaban con el Thatcherismo-.

George Michael no solo era el centro sobre el que gravitaba la imagen de Wham! y su mitad más sexy, sino también el talento creativo responsable de casi todas las canciones. “Make It Big” (1984), su segundo álbum, los elevó de estrellas británicas a sensación mundial. Incluso fueron los primeros artistas pop en tocar en China.

Ya en solitario, George Michael se consagró como celebridad pop con canciones como “Faith”, “I Want Your Sex”, “Father Figure” o “Kissing a “Fool”. Sin embargo, pronto empezó a dar señales de hartazgo ante la sobreexposición mediática y la fama.

Las primeras llegaron en su siguiente disco, “Listen Without Prejudice, Vol.1″ (1990). George intentaba escapar del cliché que le habían adjudicado, pisaba terrenos más sombríos y, además, rechazaba hacer promoción. No había rastro de su imagen o de su nombre en la portada del álbum.

AMOR, TRAGEDIA Y DECLIVE

Durante el Rock in Rio de 1991 conoció a Anselmo Feleppa, un dibujante brasileño, del que el cantante se enamoró perdidamente. Pese a todo, aún tardaría años en reconocer su homosexualidad. “Es muy difícil estar orgulloso de tu sexualidad cuando no te ha traído ninguna felicidad”, diría.

Feleppa enfermó de SIDA y murió en 1993. Antes, George Michael le había dedicado una de las actuaciones más recordadas de su carrera, el concierto de homenaje a Freddie Mercury en Wembley en 1992.

La tragedia y una cruenta batalla legal en la que se embarcó contra Sony, su compañía discográfica, prolongaron el silencio del músico hasta 1996. “Older”, grabado ya para un nuevo sello, incluía un tributo a Feleppa, “Jesus to a Child”. Las ventas no fueron mal, pero quedaron lejos de tiempos pasados que ya no iban a volver.

En los siguientes viente años publicó tres discos, solo uno de ellos con material nuevo, “Patience” (2004). El último, una reformulación orquestada de algunos de sus éxitos titulado “Symphonica”, apareció en 2014.

En 1998 fue detenido en unos baños públicos de Beverly Hills cuando se disponía a mantener relaciones sexuales con un policía encubierto que le había tendido una trampa. “No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera”, aseguró tras la detención.

Tras el suceso, George Michael hizo pública su homosexualidad. A continuación, grabó “Outside”, una canción en la que revindicaba su condición sexual y se vengaba de la actuación policial con un desternillante vídeo lleno de referencias al suceso y en el que él se disfrazaba de policía macana en mano. Una muestra más del afilado talento visual que el músico había demostrado durante toda su carrera.

En adelante, George se convirtió en frecuente protagonista de noticias de accidentes, problemas con la ley, adicciones, curas de desintoxicación y enfermedades -una neumonía le dejó al borde la muerte en 2011-. Mientras, crecía su aversión a los medios de comunicación y apenas salía de casa. El día de Navidad de 2016, Fadi Fawaz, su pareja de entonces, descubrió el cadáver del cantante en su habitación de la vivienda que compartían en Goring, en el condado de Oxfordshire. Inicialmente se especuló con una posible sobredosis, pero la autopsia determinó que la muerte se debió a causas naturales, en concreto a una “cardiomiopatía dilatada con miocarditis”.

CINCO AÑOS DE SU MUERTE

En los cinco años transcurridos desde su muerte, George Michael no ha dejado de ser noticia. Y, como sucedió en vida, lo ha sido, tanto por el reconocimiento a su música como por asuntos más prosaicos, como por ejemplo la lucha por su herencia entre su familia y sus amantes, resuelta finalmente a favor de los primeros.

En marzo de 2019 la galería Christie’s vendió por 11.3 millones de dólares la impresionante colección de arte contemporáneo que había reunido, compuesta por más de 200 piezas, y unos meses después se publicó “This Is How (We Want You To Get High)”, una canción grabada en 2015 e incluida en la banda sonora de la película “Last Christmas”, el único tema inédito del artista que ha visto la luz hasta ahora.

Cuando falleció, el músico estaba dando los últimos toques a “Freedom”, un documental sobre su vida. Su amigo y mánager David Austin completó el trabajo, que se estrenó en 2017 y contó con la aportación de una nómina estelar: Elton John, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Jean-Paul Gaultier, Liam Gallagher o la modelo Kate Moss, entre otros.

“En 1988 George Michael se convirtió en el artista de mayor éxito comercial del mundo. Esta es una historia sobre cómo la fama y la tragedia intervinieron para cambiar por siempre el curso de su historia”, proclama una voz fuera de cámara en los primeros minutos del film.

Después, alguien pregunta a George cómo querría ser recordado: “Como un gran compositor y una persona íntegra. Pero es improbable. Creo que mi vida ha sido una pérdida de tiempo, un esfuerzo desperdiciado”, responde.