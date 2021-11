Rodeado de sus grandes amores, sus cuatro hijos y esposa, durante una ceremonia privada el cantante Gilberto Santa Rosa recibió hoy el premio Lifetime Achievement Award 2021, como parte de la 22a. semana anual de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo mañana, 18 de noviembre.

El salsero recibió el premio otorgado por The Latin Recording Academy de las manos de su compatriota, el cantautor Pedro Capó en el Hotel Four Seasons de Las Vegas, donde fue el único puertorriqueño galardonado en esta edición y resaltado por sus más de cuatro décadas de trayectoria.

“Estoy diez veces más emocionado que cuando me lo anunciaron. Me siento honrado, además de sorprendido. ¿Tú viste todos los nombres que habían ahí? Y estaba el negrito de casa ahí metido. Me emocioné genuinamente y, sobre todo, me emocioné escuchando a todas esas leyendas vivas musicales, en la forma que lo hicieron, con la sensibilidad, gratitud, fue bien sencillito todo, bien bonito”, fueron las primeras expresiones que dio Santa Rosa a El Nuevo Día, a solo minutos de haber recibido el galardón.

Martinho da Vila, Gilberto Santa Rosa y Guillermo "Memo" Acosta fueron algunos de los reconocidos con el premio Lifetime Achievement Award. (Suministrada Suministrada)

El artista, conocido como “El Caballero de la Salsa” fue honrado y celebrado junto a otros legendarios artistas como Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Fito Páez, Milly Quezada, Joaquín Sabina, Guillermo “Memo” Acosta y Egidio Cuadrado. El Lifetime Achievement Award otorga el Grammy Latino como un reconocimiento a la totalidad de la obra de un artista y su excelencia en la industria musical.

Como un premio que le dio la vida describe el haber contado con la presencia de su esposa, la comunicadora Alexandra Malagón, y de sus cuatro hijos: Miredys, Gilberto Joel, Javier y Omar Santa Rosa al recibir tan importante Grammy honorífico por toda su carrera, lo que hizo que las emociones vividas fueran más intensas.

“Eso es un premio que la vida te da. Ese premio me lo dio la vida. La Academia me da este otro y ese es el que la vida me da. Actualmente, mis hijos están viviendo en Estados Unidos, por lo que no estamos juntos todo el tiempo. Cada uno tiene su vida, son adultos ya y yo soy abuelo. Verlos ahí en representación de la familia, dándome ese apoyo y emocionándose conmigo, imagínate cómo me siento. Eso sí que es una alegría”, dijo a la vez que resaltó que esta experiencia le da más entusiasmo para seguir con muchos proyectos por delante.

Gilberto Santa Rosa contó en la ceremonia con la presencia de su esposa Alexandra Malagón y sus cuatro hijos Miredys, Gilberto Joel, Javier y Omar Santa Rosa. (Suministrada Suministrada)

De manera compungida respondió cuando se le preguntó a Gilberto a quién le había dedicado este premio, al tratarse de dos personas que han partido del plano físico y que tienen un sitial importantísimo en su vida.

“Me puse tan nervioso allí que -modestia aparte tengo bastante control cuando voy a hablarle al público-, pero estaba tan nervioso que se me olvidó mencionar a dos personas que si hoy hubiesen estado conmigo, estarían dando saltos de alegría conmigo. Estaría con el teléfono inundado de mensajes de voz de uno, e inundado de besos y caricia de la otra. Estoy hablando de mi madre, doña Ana María Cortés y de mi querido hermano Jimmy Morales, que se fue hace unos meses, y que en situaciones como estas, otras veces que me pasaban este tipo de cosas, me ponía unos mensajes bien espectaculares. A esas dos personas se los dedico”, compartió mientras resaltó que su padre no pudo estar presente por unas intervenciones médicas que le van a realizar, pero que está muy bien.

Asimismo, el cantante destacó que sus hermanas deben estar gozando con ese premio, así como el resto de su familia y demás colegas, que ya les han dejado saber lo contento que están.

El Lifetime Achievement Award otorga el Grammy Latino como un reconocimiento a la totalidad de la obra de un artista y su excelencia en la industria musical. (Suministrada Suministrada)

“Este reconocimiento me deja con el sabor de que el que trabaja duro por sus sueños, eventualmente no solo los cumple, sino que se le reconoce algunos de sus logros. Ojalá (este premio) sirva de estímulo para los nuevos compañeros que están comenzando sus carreras en el género que sea o en la disciplina del arte que sea. Que sepan que sí el camino es un poquito complicado, pero que siempre el deseo de hacerlo y la gente que te da la mano, te puede abrir una puerta y ser una oportunidad para que tu talento mejore o se pula, que eso es importante”, manifestó mientras se dirigía al aeropuerto en ruta a Denver, donde esta misma noche se presentará en concierto como parte de su gira por Estados Unidos.

“Voy a trabajar esta noche allí con más entusiasmo y ánimo, luego de recibir este reconocimiento. Estoy en medio de una gira que nos ha devuelto la vida a nosotros. Todo es positivo, así termino el año”, concluyó el intérprete de “Vivir sin ella”.