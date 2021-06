Gilberto Santa Rosa se siente doblemente honrado y contento de regresar al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Mientras conversa sobre los detalles de este esperado encuentro con el público, de fondo lo enmarcan miles de butacas azules vacías y un frío que se apodera del recinto de entretenimiento más grande de Puerto Rico, que será ocupado el próximo 26 de junio con la energía y el cariño del público que está deseoso de volver a ver al cantante.

El hecho de que su concierto “Camínalo pal’ Choli” marque oficialmente la reapertura de esta arena, luego de una pausa obligatoria e involuntaria debido a la pandemia, y de que hace más de dos años que no pisa este escenario, le resulta doblemente especial volver porque “la casa siempre es la casa”.

Siendo Puerto Rico la tierra que lo vio nacer, criarse y desarrollarse le ha permitido recibir de primera mano ese cariño de la gente que lo hace sentirse privilegiado y agradecido.

“En Puerto Rico yo soy ’Gilbertito’ y me encanta. Cuando voy a ir a echar gasolina o a comprar algo en cualquier lugar es una cosa bonita, y eso se respira cuando puedes caminar en tu casa. Nací aquí, me crié y vivo aquí, y recibo directamente ese calor, ese abrazo y ese ’Gilbertito’ que te acerca tanto. Es bien bonito y a veces a uno se le hace difícil describirlo, y se da en la cotidianidad. Conozco a artistas que no han podido hacer eso en su país y para mí eso es un privilegio. Algo que toda la vida voy a agradecer”, expresó el intérprete de “Conciencia”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el artista, conocido como “El Caballero de la Salsa”, presentará este concierto como parte de la gira que nunca pasó y de la que solo pudo hacer tres espectáculos, pero con unas adaptaciones especiales dirigidas al público boricua.

“Lo que hice fue tomarlo de base y puertorriqueñizarlo un poco, pues hay una serie de canciones en el repertorio que en Puerto Rico tiene un impacto diferente a otros lugares, y cosas que la gente conoce más de mí en Puerto Rico, por ser la casa”, dijo el cantante mientras explica que este concierto será el primero y servirá de punta de lanza para lo que será una gira que vislumbra culminar a finales de este año.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, es de imaginarse que la selección de repertorio le resulta en todo un reto, pues es además de ser un apasionado de la música y de cantar, confiesa que la pausa involuntaria en el mundo del entretenimiento acrecentó esa pasión.

“A mí me gusta cantar mucho y tienes que ceñirte a un horario y tratar de complacer a la gente de todos los sectores. ¿Qué hice? Me fui al repertorio clásico, que la gente conoce de mí, me fui con cosas más recientes y me arriesgué a estrenar una que otra cosita y cosas que yo sé que pueden funcionar cuando hacemos este tipo de evento. Más en este particularmente, que lo veo como una reunión, que todo el mundo viene a reactivar este taller, por lo que creo que el repertorio tiene que ser bien abarcador”, manifestó acerca del espectáculo de más dos horas de duración, que contará con un público de unas 7,000 personas y para el que aún quedan boletos disponibles.

PUBLICIDAD

Para la velada tan esperada, unas 2,300 habitarán el espacio de la arena, que no solo disfrutarán del concierto, sino que podrán bailar y no se les requerirá el uso de mascarillas al ser un área designada estrictamente para aquellas personas que ya estén vacunadas.

“Estaba mirando la Arena y me hablaban, haciendo planes y buscando. Entonces yo para las medidas soy muy malo, pero sí soy bueno para recibir cariño. Y eso es lo que yo espero de allí. Las veces que yo he estado en ese escenario ha sido algo muy emotivo y yo espero que esta no sea la excepción. Que ese cariño que voy recogiendo en la calle por donde quiera que yo voy, que sea lo que pueda recibir esa noche y que obviamente yo pueda dar lo mejor de mí para que ellos se sientan bien y digan qué bueno que vinimos. Eso es lo que yo aspiro y esa es mi mayor expectativa. Ya lo demás el momento te lo va dictando”, declaró el intérprete de “Conteo Regresivo” y “Que alguien me diga”.

Es tanto el anhelo de estar en contacto directo con su público que para este concierto no contempla tener invitados especiales, aunque nunca descarta la posibilidad de hacerle “la maldad” a algunos de sus colegas que estén en el público de ponerles a trabajar cuando en realidad van a disfrutar y los llame a que suban al escenario.

“No tengo artistas invitados programados. A lo mejor suena un poquito egoísta, es que me lo quiero cantar todo, pues es el momento de desahogarnos musicalmente. Pero, como siempre he dicho, esta música es silvestre, esta música es espontánea y quién sabe lo que pueda pasar”, añadió a la vez que confesó que hay retos, nervios y ese entusiasmo que hace que se entregue, “más allá de hacer un show, pasarla bien y que te aplaudan”.

PUBLICIDAD

A Gilberto le emociona mucho el que haya iniciativas como la del Tren Urbano gratuito para las personas que asistan a su concierto y el que las personas ya vacunadas puedan gozar de ciertas libertades, lo que hacer ver este evento en uno más que festivo, sino como un movimiento comunitario interesante.

“Creo que ese es el camino también, para poder reactivarnos como industria y que todo el mundo entienda que hay que hacer ajustes, pero que también hay alternativas de poder empezar. Aquí hay un movimiento entero para reactivar un taller de una industria que fue muy golpeada. Más allá de los cantantes y los músicos, hay una serie de gente trabajando, técnicos, gente que depende de la venta de boletos, concesiones y una industria entera que se envuelve. Eso lo reviste en algo muy especial y en una gran responsabilidad, no es solamente tocar y bailar porque a eso estamos acostumbrados; es por todo lo que conlleva”, expuso el artista, quien este domingo espera poder pasar un Día de los Padres en la tranquilidad de su hogar y con la visita de sus vástagos.

Día de los Padres entre hijos y nietos

“Por lo general paso el día tranquilo en mi casa, vienen mis hijos y pasamos un día bonito. La fiesta es muy interna, mucho de familia. Me disfruto mucho el día tranquilito y celebro mucho a mi padre que vive fuera de Puerto Rico y que viene la semana próxima para el concierto. Ese va a ser mi regalo de padres, que mi papá venga a verme y a compartir conmigo en un momento tan importante”, comunicó el padre de cuatro hijos y abuelo de tres nietos.

PUBLICIDAD

“Yo soy un feliz padre de cuatro niños que ya no son niños, que tienen niños. Soy abuelo tres veces. Soy un abuelito feliz y alcahuete”, recalcó mientras contó que aún no ha podido conocer a su nieta menor, quien nació durante la pandemia y vive fuera de Puerto Rico, por lo que en julio espera viajar para conocerla personalmente, más allá de la pantalla del celular.