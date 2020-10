Sin entrar en detalles y luego de revolucionar a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales, el cantante Gilberto Santa Rosa reconoció este miércoles que planifica organizar un proyecto especial para celebrar las Navidades más largas del mundo.

“Estoy en eso. Yo dije que estuvieran pendientes. Te gustan las Navidades, pues a mí también me gustan. Así que pendientes”, declaró riendo el “Caballero de la Salsa”.

“Digamos que estamos trabajando en un proyecto. Como dije ayer, tienen que estar pendientes. Estamos trabajando en algo, a pesar de nuestra realidad actual – no quiero utilizar el término ‘nueva’ porque no quiero pensar que esto va a ser para siempre- y tomando las precauciones”, agregó sin agregar más información.

El intérprete publicó el lunes un video en el que entona un fragmento de su éxito “Me gustan las Navidades” y luego dice: “Si a ti te gustan las Navidades como a mí, pendiente en noviembre”. Tras el breve mensaje, se puede leer “noviembre 2020” mientras se escucha nuevamente la canción que aparece en la grabación “Una Navidad con Gilberto”, que fue lanzada en 2008 por Sony Music y ganó un Grammy Latino en 2009 como Mejor Álbum Tropical Tradicional.

PUBLICIDAD

Santa Rosa realizó un concierto virtual el pasado 6 de junio con el que inauguró el centro de entretenimiento Coca-Cola Music Hall, ubicado en las instalaciones del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar. En el espectáculo, titulado “Canta Mundo”, se reunió con sus músicos y deleitó a los miles de fanáticos que se conectaron durante esa velada con clásicos de su repertorio musical como “Conciencia” y “Perdóname”.

Felicidad y sorpresa con su nuevo disco

Además del concierto inaugural, el artista sacó este año su nuevo disco, “Colegas”, en el que grabó junto a un excelso grupo de cantantes de Puerto Rico y Cuba, además del dominicano José Alberto “El Canario”, canciones de compositores boricuas y dominicanos.

La grabación ha recibido excelentes críticas de los medios especializados, y hasta se vaticina que podría ser merecedor de un Grammy. Esto es algo que satisface al cantante, que también celebra -con un dejo de sorpresa- que sus fanáticos hayan abrazado este proyecto.

“Aparentemente (mis fanáticos han recibido el proyecto) muy bien. Te digo eso porque para nosotros – los elementos del siglo pasado- es muy difícil medir eso. Pero según la gente que me trabaja eso, dicen que sí, que lo han recibido muy bien. Los números son muy buenos”, apuntó.

“Te confieso que hasta me sorprendió porque como era un disco tan personal. A veces cuando uno hace un disco así, pues los fanáticos no reaccionan igual que cuando haces otro tipo de disco. Para mi sorpresa, lo acogieron muy bien. Incluso, fue como un bálsamo por toda las cosas que estaban pasando (temblores y pandemia). No se hizo con ese fin, era un disco que teníamos hecho desde hace siete años. Cuando iba a salir en marzo, llegó la pandemia. Entonces, decidimos dejarlo para agosto, y la gente lo cogió como un bálsamo. La respuesta del público ha sido bien bonita en la calle y en los medios. Puedo decir ‘misión cumplida’”, articuló.

PUBLICIDAD

En cuanto a la gira de este disco, que se detuvo a raíz de la pandemia de coronavirus, Santa Rosa sostuvo que está calendarizada para octubre de 2021.

"Eso es en Estados Unidos. Yo creo que en Latinoamérica tiene otros parámetros. Vamos a ver qué pasa”, puntualizó.