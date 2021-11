La merenguera Gisselle será una de las invitadas al concierto “La más loca, la más bella” que la cantante Ednita Nazario ofrecerá los días 19 y 20 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Así lo confirmó la intérprete de “A que vuelve” en su cuenta de Instagram, acompañando como foto una captura de pantalla con una reacción a una historia que la diva ponceña le escribió: “Te agradezco tanto que estés conmigo en el Choli. Estoy tan feliz por eso. Sabes que te adoro y te admiro.”.

Lejos ya de ser una sorpresa para quienes asistan al concierto, Gisselle compartió con sus seguidores lo siguiente: “Cuando leí este mensaje, confieso que se me hizo un taco. Ella no imagina lo que significa para mí pararme a su lado en un escenario. Es que no tiene idea. Gracias, amada @ednitanazario por el privilegio, la confianza y el amor. Hoy lo damos todo. Te amo Diva”.

De igual modo, Gisselle publicó en sus historias una imagen suya desde el llamado “Choliseo”, donde estaba ensayando su presentación para el concierto.

En lo que parece ser una relación de amistad, más allá de lo profesional, en una ocasión anterior se había visto a la cantante ponceña -que se apresta a establecer el récord de 19 funciones en el considerado “venue” más importante del país- junto a la también empresaria compartiendo en alta mar.

Ednita ha aclarado que el concierto que va a presentar hoy y mañana será muy distinto a la presentación inaugural que hizo en el Coca- Cola Music Hall el pasado 14 de agosto de 2021. Ahora resta ver cuán explosivo podrá ser el junte de ambas cantantes sobre el mismo escenario.