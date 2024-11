“Gracias a Dios se armó”: Danny Ocean celebra su próxima cita con el público boricua

“ Yo tenía muchas ganas de venir para acá, y no hubo chance en la gira de Estados Unidos, y le había dicho al equipo que quería venir a Puerto Rico. Gracias a Dios se armó, se pudo, y ahora estamos activos”, manifestó el intérprete de “Cero condiciones” en entrevista telefónica con Primera Hora. “Me siento muy honrando, esa es la realidad ”, destacó.

“Vengo con mi producción que he llevado a México y Estados Unidos, y supongo que horita me tocará llamar a ciertos amigos a ver si quieren unirse conmigo en la tarima aquí en Puerto Rico, donde le daré cara a mis canciones”, destacó el cantautor que ha colaborado figuras conocidas como Mora, Elena Rose, Kapo, Alejandro Sanz, entre otros. “Yo le había metido presión al equipo para venir acá porque, aunque no lo creas, Puerto Rico es una plaza muy importante, y creo que ya nos merecíamos este momento”, sostuvo.