A pesar de que en Puerto Rico y el resto del Caribe los sonidos tropicales y urbanos dominan en las ondas radiales y el gusto de las personas, en los pasados meses se han comenzado a escuchar canciones de música regional mexicana. Sobre todo, gracias a Bad Bunny y su canción “Un X100to”, que grabó con el Grupo Frontera, así como por el tema “La siguiente”, en el que la puertorriqueña Kany García comparte cartel con Christian Nodal.

Por esta razón, no es de extrañar que a la isla haya llegado de promoción el grupo Conexión Divina, compuesto por tres latinas nacidas en Estados Unidos de raíces mexicanas, que se unieron hace un año y medio para conformar el primer y único grupo femenino que toca música sierreña. Esto es un tipo de música regional mexicana que está compuesto normalmente por sonidos de guitarra, un bajo y una tuba.

Las integrantes de la agrupación son Liz Trujillo, de 19 años, del centro sur de Los Ángeles, quien es la voz principal y guitarra; Ashlee Valenzuela, de 23 años y de Arizona, que toca el requinto; y Sandra Calixto, de 20 años y de Dallas, que toca el bajo. Valenzuela y Calixto se mudaron a Los Ángeles, donde comenzaron la aventura de empezar con el grupo.

Como no podía ser de otra manera, estas jóvenes se conocieron a través de las redes sociales. “Sandra y Ashley se conocieron en Instagram y luego, me conocieron a mí en Tik Tok. Durante la pandemia yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, y publicaba vídeos cortos de covers de música. No ponía mi cara ni nada de eso y ya estaba agarrando muchas vistas cuando ambas me encontraron y me contactaron por mensajes directos”, explicó Trujillo al detallar que gracias a ese enlace a través de Internet fue que bautizaron a la agrupación como Conexión Divina. El nombre también representa la perspectiva femenina de que el grupo está aportando a la música regional mexicana con un toque juvenil y también está fuertemente influenciado por la reconocida canción de Vicente Fernández, “Mujeres Divinas”.

Rompiendo caminos

A pesar de que son las únicas mujeres dentro del género musical que cantan, estas jóvenes entienden que sus canciones no tienen género y que pueden ser escuchadas tanto por hombres como por mujeres. Eso sí, sienten gran responsabilidad con abanderar este proyecto femenino para que sirva como ejemplo y estímulo a otras. “Nosotras queremos empujar a que las mujeres estén en la misma posición que nosotros o más alto aún. Porque hay que empujar más puertas para las mujeres, ya que no hay muchas mujeres en el género y en la industria de música regional mexicana en general”, explicó Trujillo, quien estuvo con sus compañeras de grupo participando de los Premios Juventud, en los que fueron nominadas en la categoría Nueva generación regional mexicana.

Al escuchar y ver tocar a estas artistas por primera vez, llama la atención que cada una de ellas es sumamente diestra en sus instrumentos musicales, por lo que es más sorprendente aún conocer que apenas llevan cerca de tres años tocando dichos instrumentos. Eso se lo deben, según las chicas, a la constante práctica y las ganas de aprender que tiene cada una.

De hecho, según se describieron, cada una tienen personalidades diferentes, pero están unidas por la pasión de la música. En términos generales, la música sierreña tiende a tener un tono melancólico y de desamor, sin embargo, este trío de amigas quiso darle un giro a esa tradición y crearon canciones con temas más contemporáneos y con los que se pudieran identificar personas de diferentes generaciones. “Siempre hemos dicho que somos muy versátiles en lo que hacemos, porque igual hacemos corridos y tenemos temas de amor y de desamor, más que nada. Eso es algo que se puede observar en nuestro primer álbum ‘Tres mundos’”, detalló Calixto. “La verdad es que creo que tenemos una variedad entre lo moderno y lo viejito”, indicó.

Bad Bunny y Coachella

Como muestra de que les gusta la música moderna, el grupo Conexión Divina grabó recientemente la versión sierreña del éxito de Bad Bunny “Me fui de vacaciones”, la cual tuvo una gran acogida entre su público. “Teníamos una campaña para Amazon Music y nos preguntaron si podríamos grabar un ‘cover’ de una canción con la cual nos identificáramos”, explicó la vocalista principal de Conexión Divina. “Cuando salió el álbum de Bad Bunny, ‘Un verano sin ti’, esa era la canción que ponía todo el tiempo. Era la que siempre repetía y repetía. Todas le cogimos el gusto a la canción. Se la enseñamos al equipo y se emocionaron mucho. Gustó mucha la canción”.

Semanas después de grabar esta canción se llevaron otra sorpresa y alegría, al ser invitadas a cantar en el prestigioso festival de música Coachella, en California, donde tuvieron dos cortas, pero intensas presentaciones en vivo. “Fue una experiencia muy bonita. Era la primera vez que íbamos a Coachella y la manera en la que nos recibió el público que nos escuchó allí fue espectacular y sorprendente”, añadió Calixto. “Esa presentación nos puso en una plataforma que muy pocos artistas tienen la oportunidad de ser parte y nos ayudó a tener más visibilidad con la gente, ya que muchos no sabían quiénes éramos. Eso, sin duda, nos abrió muchas puertas”.

Actualmente, este trío de música regional mexicana forma parte del tour Sorry Papi, que se lleva actualmente en Estados Unidos. Este es un espectáculo musical en el que solamente pueden entrar mujeres. Además, los cantantes, músicos y dj’s son féminas. “Es literalmente un club de puras mujeres viendo que la energía está súper, superpadre. Todo el tiempo el ‘hype’ está bien arriba. Están gritando constantemente. Bien padre la energía, es muy bonito”, detalló Valenzuela, quien también mencionó que trabajan actualmente con la grabación de un nuevo álbum.

Por el momento, Conexión Divina no tiene planes de presentarse en la isla, aunque eso es algo que tienen como una meta futura. “Decir que nosotros estamos poniendo música mexicana en Puerto Rico es algo muy bonito, porque este tipo de música está creciendo mucho y ser parte de todo ese crecimiento y ayudar también a los artistas mexicanos a que haya reconocimiento a los mexicanos aquí en la isla, es algo muy padre, la verdad”, añadió Calixto.