George Alan O’Dowd era solo un adolescente cuando encontró al amor de su vida. Siendo un chico de la década de los 70, creció viendo a algunos de los artistas más grandes de la época, estrellas que marcaron un antes y después en los escenarios del mundo. David Bowie y la banda T. Rex, con su cantante Marc Bolan, marcaron la extravagancia y la teatralidad del “glam rock” que años después inspiraría al joven George a formar parte de su propia banda y a escandalizar al mundo con su apariencia andrógina. Y es que el amor de la vida de Boy George es, y siempre ha sido, la música.

El cantante de la icónica banda Culture Club se presentará en el Coliseo de Puerto Rico el 13 de enero y habló con El Nuevo Día sobre su extensa trayectoria y sobre su impacto en la cultura popular y la música.

La vida de George ha estado repleta de altas y bajas, pero hoy, a sus 62 años, el cantante y compositor es una persona mucho más madura que cuando comenzó. El 2023 fue un año duro para la estrella, pues en sus inicios perdió a su madre, Dinah O’Dowd, quien fue una figura crucial en su vida.

“Es emocionante. Este año pasado fue grande para mí porque perdí a mi madre. Fue un año muy poderoso y, aunque no quiero hacer que nadie se sienta triste, fue una cosa muy grande, encontrarme en el mundo sin mi madre. Fue un año muy interesante, pero estoy muy emocionado sobre el futuro, pasaron muchas cosas el año pasado, pero eso me ha puesto en un nuevo espacio emocional. He estado trabajando muy duro, porque sé que eso es algo que a mi mamá le habría gustado, que pudiera continuar con mi vida y salir allá afuera para hacer lo que amo y siempre pensar en ella cuando hago cosas. Ella siempre me apoyó y amaba verme. Le habría encantado ir a Puerto Rico conmigo”, compartió el artista.

Cabe recordar que en la cima de la fama, en los años 80, Boy George y Culture Club se presentaron en concierto en el Estadio Hiram Bithorn.

Pero más allá de ese difícil momento y lo que depara su futuro inmediato, George abundó sobre cómo su música y su figura tomaron forma en un mundo muy diferente al de hoy.

“Creo que fueron los años 70, en particular —aunque me conocen más por mi trabajo en los 80—, la época que realmente marcó el comienzo de mi enamoramiento con la música y con el estilo. La década de los 70 fue un tiempo muy ecléctico en la música, porque pasaron tantas cosas, muchas cosas revolucionarias. Y creo que los 80 fueron como el resultado de las cosas que pasaron en los 60 y 70, de cierto modo”.

Asimismo, el artista reconoció que muchas de las cosas que hizo en sus inicios son cosas que hoy le causarían un poco más de resquemor. Atribuyó su forma de presentarse al mundo en la década de los 80 y su estilo peculiar al espíritu rebelde de la juventud.

De igual forma, explicó que ha sido su amor por la música lo que lo ha mantenido activo durante tantos años, pues nunca ha perdido la pasión y el interés en su arte. Gran parte del éxito de su carrera se ha debido, según dijo, a la consistencia.

“Creo que cuando eres adolescente eres muy beligerante. Realmente no te percatas de lo que la gente te dice. Pienso en mí hoy en día y a veces me pregunto si haría las mismas cosas que hice a los 17 años. Probablemente no, soy menos valiente ahora. Creo que mientras envejezco he entendido mejor al mundo y entiendo las cosas que puede hacerte. Pero cuando tenía 17 me enamoré de la música, adoraba la moda. Siempre estaba interesado en todo. Me parece, como artista, que uno permanece interesante si permanece interesado. Sigo siendo un escritor de canciones muy prolífico. Escribo canciones todos los días porque creo que, aunque el pasado es una parte importante en lo que hago, también soy una persona del ahora. Me gusta hacer lo que hago ahora. Todavía me emociona mucho”, sostuvo.

Aún hoy, décadas después de haberse transformado en una superestrella internacional, Boy George reconoce que, en un principio, no llegó a imaginar que estaría en el lugar en el que se encuentra hoy.

“Nunca pensé que estaría sentado hablando sobre mi carrera, porque cuando la estás haciendo, estás inmerso en ella. Estás trabajando todos los días y no necesariamente piensas sobre cómo otras personas te perciben. Siento que en esta etapa de mi vida disfruto de lo que hago más. Antes, solía ser más duro conmigo mismo y no sabía cómo disfrutar de mi trabajo. Lo que he aprendido es que la felicidad está en lo mundano. Son las cosas ordinarias las que nos hacen felices. Reír con amigos, una buena cena, estar en un lugar hermoso. Podemos disfrutar de los momentos grandes, pero también gozar de esas cosas simples. Creo que eso es lo que he aprendido”.

Boy George también ha sido uno de los grandes íconos de la comunidad LGBT+, pues su forma de presentarse siempre ha estado inspirada por un sentido de androginia que, en sus inicios, hacía difícil distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. De la misma forma, aunque por muchos años dijo ser bisexual, en su autobiografía George reconoció que realmente ha sido un hombre gay por toda su vida y que, incluso, llegó a tener romances con miembros de su propia banda, lo que llegó a causar problemas internos para el grupo. Sobre su identidad y sexualidad, George abundó sobre cómo se ha acercado al tema a través de su vida.

“En mi vida, mi familia ha sido masivamente importante. Siempre tuve el apoyo de mis padres, siempre apoyaron mucho mi diferencia. Y eso fue algo muy grande. Creo que, para muchas personas, empieza en la familia. Cuando tienes un hermano que es gay, o un primo trans, y eso cambia tu perspectiva y cómo te sientes, porque una vez conoces a la persona y la amas, miras más allá de lo que piensas que son, la construcción social sobre esa persona. Pienso que se trata sobre cómo te sientes sobre ti mismo, esa es la clave, porque ese es el libreto que le presentas al mundo. Si no te sientes bien sobre quién eres, eso es lo que le muestras al universo y las personas te van a atacar, porque esa es su naturaleza”, dijo.

“Siempre intento motivar a las personas para que se sientan seguras de quienes son. No de forma agresiva ni hostil, pero sí orgullosas y confiadas y seguras. Creo que ese es un mensaje que he llevado desde el principio. Es gracioso, nuestro primer gran éxito fue ‘Do You Really Want to Hurt Me?’ (“¿En verdad quieres herirme?”) , y siento que todavía estamos teniendo esas conversaciones hoy, que me parece fascinante. Al final, creo que todo se trata sobre cómo lo piensas. Cómo piensas en algo es también como lo sientes. Se trata de intentar tener un proceso de pensamiento más amplio y ser un poco más consciente”, añadió el artista.

Para finalizar, Boy George hizo un llamado a todos los fanáticos puertorriqueños de Cultura Club para ir a pasarla bien el 13 de enero en el Coliseo de Puerto Rico, prometiendo una noche llena de sorpresas.

“Vengan y vístanse con ganas para disfrutar. Prepárense para ser sorprendidos. No voy a hacer las cosas obvias. Voy a hacer muchas cosas diferentes y va a ser emocionante. Creo que cuando me presento, mi alegría es palpable”.