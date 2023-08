Los grandes éxitos del maestro Tito Puente resonarán en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce en una celebración musical de sus 100 años, a través del talento de su hijo Tito Puente Jr. junto a la Filarmónica de Puerto Rico.

El concierto “Tito Puente 100: Una celebración sinfónica del Rey del Mambo”, será el domingo, 8 de octubre, a las 5:00 p.m. El público podrá disfrutar de temas clásicos del mambo, la salsa y el cha cha cha del legendario timbalero puertorriqueño como: “Para los rumberos”, “Oye como va”, “Quimbara”, “La vida es un carnaval”, “Ran Kan Kan”, “Qué será”, “Cuando calienta el sol”, entre otros.

“¡Estoy encantado de que podamos celebrar el centenario del legendario Tito Puente con la Filarmónica de Puerto Rico y su hijo, Tito Puente Jr.! Esa noche honraremos el legado de Tito Puente presentando sus éxitos clásicos, pero también celebrando su estatura icónica en la cultura pop, incluyendo presentaciones musicales especiales gracias a nuestros amigos de Marvel Studios y Fox Studios. ¡Es un evento que nadie debe perderse!”, expresó Ángel Vélez, quien será el director musical de la Filarmónica en este evento.

PUBLICIDAD

Tito Puente Jr., quien continúa el legado musical de su padre, manifestó que “en esta celebración de los 100 años de mi papá es una enorme alegría traer su música inolvidable a Puerto Rico, donde tantos bailaron y disfrutaron de esos temas que son parte de sus vidas”.

Tito Puente Jr. ha construido una carrera musical por mérito propio y sus espectáculos se caracterizan con la alegre energía con que interpreta la música latina, así como los éxitos de su padre.

Como preámbulo al concierto, a partir del lunes 25 de septiembre habrá en Puerto Rico una serie de eventos especiales, que incluyen: develación de un mural de Tito Puente en el Coliseo José Miguel Agrelot; una noche de jazz con un sexteto dirigido por el maestro Isidro Infante con Tito Puente Jr, Charlie Sepúlveda, Willie Rosario, Bobby Valentín y Humberto Ramírez en el Distrito T-Mobile; una exhibición fotográfica sobre Tito Puente en el Choliseo; un taller a estudiantes de percusión, y una competencia de baile de salsa en Distrito T-Mobile con 50 parejas de bailarines el jueves 28 de septiembre.

Ernesto “Tito” Puente, nació en Harlem, Nueva York, el 10 de abril de 1923. Puente, con su vibrante ejecución de los timbales, fue uno de los músicos icónicos de los géneros de salsa, mambo, y jazz latino, acompañando a grandes intérpretes internacionales como Celia Cruz, Carlos Santana, las estrellas de la Fania, Julio Iglesias, Irakere, entre muchos otros. Su discografía cuenta con más de 80 grabaciones musicales.

Su música se escuchó en filmes como The Mambo Kings y recibió numerosos premios a lo largo de su carrera como el Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award, la National Medal of Arts, un doctorado hononario de Berklle School of Music y una estrella en el Paseo de la Fama de Union City, entre otros. Falleció en el año 2000 tras un infarto poco después de un espectáculo que realizó en Puerto Rico. Póstumamente, se le otorgó el Grammy Lifetime Achievment Award en el 2003.

PUBLICIDAD

“Con este concierto se celebra la prolífica vida de Tito Puente y recordamos tanta buena música que nos regaló este extraordinario puertorriqueño, cuyo legado merece seguir escuchándose generación tras generación. Con el acompañamiento de nuestra Filarmónica, estamos seguros que será un banquete musical que recordaremos por siempre”, comentó Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, que produce el evento.

Los boletos están a la venta en el Centro de Bellas Artes de Santurce y en Ticketera.