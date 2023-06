“Misión Cumplida”, el álbum póstumo de la cantante, actriz, compositora, y productora estadounidense de origen mexicano Jenni Rivera (1969-2012), honra sus inicios como cantante de banda en Sinaloa (México) con toda su “presencia escénica y energía”, dijeron a tres de sus hijos.

De los 16 temas del álbum publicado hoy viernes nueve son canciones que dejó grabadas y salen a la luz por primera vez.”Creo que este disco se parece mucho más a cómo se escuchaba ella en los escenarios con su Banda La Divina, que era de Mazatlán, Sinaloa, por lo que siento que el sonido les quedó muy bien”, dice a EFE Johnny López, uno de los cinco hijos de la artista.

El disco, en cuya portada aparecen varias fotografías de distintas épocas de la vida de Jenni Rivera, una de las figuras femeninas más importantes del género Regional Mexicano, cuenta con la producción del fundador y líder de La Banda MS, Sergio Lizárraga, y del músico Pavel Ocampo.”Sí, estaban muy guardadas hasta ahora y gracias a Dios escogimos a Sergio Lizárraga para producir el disco y, la verdad, lo llevó a un nivel alto como el que merecen esas canciones”, afirma Johnny. El hijo de “La Diva de la Banda” destaca canciones como “Aparentemente bien”, “Motivos” y “Engañémoslo”.

La esencia de un artista

”En el disco hay canciones totalmente nuevas -dice- que quedaron en los archivos de mi mamá. Cuando un artista deja música grabada, muy fácilmente puede desconectarse su esencia, pero siento que logramos capturar la esencia de mi mamá muy bien, no solamente en la voz y en la música, sino en todo el concepto del disco”.Según dijo a EFE Jacqie Rivera, el concepto de este disco es honrar los inicios de su madre en una banda sinaloense.

El álbum comienza a distribuirse este viernes junto con un video de “Pedacito de mí”, un tema escrito por Jenni Rivera que estaba “guardado” y fue “completado” por sus hijos para este álbum.”Los fans llevaban años sabiendo que esa canción ya existía, pero no sabían que mi mamá la dejó grabada, y yo tampoco lo sabía”, confiesa Johnny. Esta canción fue escrita para él cuando tenía siete años, apuntó.

”Estar contigo me haría tan feliz/ eres mi ángel, mi regalo mi vivir...”, dice una parte del texto en el que se revela el sentir de una madre.”Escogimos esa canción porque mi mamá siempre decía que ella nunca pensó estar en este lugar. Ser artista no estaba en sus planes. La canción fue escrita para él (Johnny) y él escogió que las tres hermanas pudieran completarla con nuestra mamá”, añade Jacqie durante una promoción del disco en Miami junto a sus hermanos Johnny y Jenicka.”Fue mi primera vez, no fui a la escuela para hacer esto, fue más por fe y por amor hacia nuestra mamá. En el disco hay muchos momentos en los que puedes sentir que ella tomó parte, que está muy presente en las armonías”, señaló Jacqie.

Ella destaca el tema “El que hoy está en tu lugar”, por ser “muy de fiesta”, mientras Jenicka apuesta por “Pedacito de mí”.En un comunicado, Chiquis Rivera, también hija de Jenni, destacó que para los hijos fue un “honor” ayudar a su madre, que “se sacrificó tanto”.

“Finalmente pudimos terminar este proyecto que sus fans han estado esperando con tanta paciencia”, agregó.La fuerza de Jenni Rivera, nacida en Long Beach, California en 1969 y fallecida en un accidente de aviación en 2012 en México, puede encontrarse también en la portada del disco, según su hija Jacqie.”Se siente más en la portada esa presencia escénica. Quisimos poner un resumen de su carrera artística, sus inicios y el final. Creo que es una portada muy fuerte porque ella está como orando y la puedes sentir”, señaló.”Siento que mi mamá merece calidad. También creo que es mejor que (el disco) se lance cerca de su cumpleaños (2 de julio) que el día en que ella se fue”, comenta Johnny.

”Como hijos, significa completar un proyecto. Ella sacrificó toda su vida para sacarnos adelante y ahora podemos completar este trabajo para sus fanáticos. También siento que sanamos mucho interiormente durante todo el proceso”, resumió Jacquie.