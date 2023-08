El músico puertorriqueño, Edwin Colón Zayas se encuentra recluido, pero “estable” en la unidad de cuidados intensivos de una institución hospitalaria.

Según informó su hermano a través de la cuenta de Instagram del cuatrista “se me subió un pequeño cuagulito –sic- de 9mm a la cabeza. Se me adormeció el lado izquierdo y perdí la fuerza en las piernas. Me tienen recluido en la unidad de intensivo, pero ya estoy estable”.

El reconocido “Maestro del cuatro” compartió fotografías en las que se le ve con suero en su brazo desde la camilla de un hospital.

“Me indica el neurólogo que tengo que estar tranquilito, sin mucha presión, por tres meses y me dijo que me prohibía viajar. Así que lamentablemente, se Jó… Hawaii. Pero voy pa’ Cuba en enero”, indicó Colón Zayas.

Por último, agradeció a sus seguidores por las oraciones para su pronta mejoría. “Nos vemos pronto por ahí”, aseguró.