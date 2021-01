El salsero Ismael Miranda se encuentra hospitalizado desde ayer, según informó hoy su familia a través de un comunciado de prensa publicado en las redes sociales.

Según lee la comunicación, el intérprete de ‘Sin tí”, presentó fuertes mareos por lo que los médicos tomaron la decisón de mantenerlo bajo observación y llevar a cabo exámenes para determinar o descartar cualquier condición.

“A nuestra familia, amigos, colegas del ambiente artístico y seguidores de alrededor del mundo, les informamos que el día de ayer 22 de Enero nuestro querido Ismael Miranda ha sido hospitalizado por unas molestias y con fuertes mareos que afectaron su rutina diaria. Hasta el momento por recomendación de los médicos, han tomado la decisión de seguir hospitalizado y de realizarle una serie de exámenes más profundos y descartar cualquier complejidad con su salud”, expresó por escrito la familia. De momento nuestro querido Ismael Miranda, se encuentra descansando y a la espera de los resultados de los exámenes realizados, estamos pendiente a la valoración de los médicos sobre los resultados y su evolución”.

También pidieron “con mucho cariño y respeto les pedimos hagamos una cadena de oración para la pronta recuperación de nuestro amado Ismael Miranda”.

En el 2019, Miranda celebró sus 53 años en la música donde, entre otras cosas, recordó su llegada a La Fania en 1968, cuando apenas tenía apenas 18 años de edad.

En ese entonces, empezaron a llamarlo “El Niño Bonito”. “Y no fue porque yo era el más joven o el más bonito. Es que un día llegué tarde a un ensayo y el director, Johnny Pacheco, me dijo: ¡qué bonito!... y esa noche en el show me presentó como ‘El Niño Bonito’”, narró Ismael en entrevista con El Nuevo Día. Con ellos permaneció hasta hasta su último concierto que se realizó en el 2013, en el Coliseo de Puerto Rico.

Estando en la Fania, el cantante que en febrero cumple sus 71 años de edad, también formó su propia orquesta “Revelación”.

Durante los pasados años tambien ha realizado proyectos y conciertos con sus colegas Andy Montañez y Chucho Avellanet.

Además del género de la salsa, cuenta con dos producciones de corte cristiano: “Buscando el camino” y “Aferrado a ti”.