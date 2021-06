El integrante de MDO Didier Hernández se topó un día con un letrero de Daddy Yankee, Nicky Jam y Romeo Santos en la ciudad de Miami. Sacó su celular y fotografió el anuncio de los tres artistas juntos, ubicado en un camión y le envió la imagen a sus compañeros Abel Talamántez y Alexis Grullón con un mensaje que leía: “Eso podemos ser nosotros”.

“Cuando vi el anuncio de Daddy Yankee, Nicky Jam y Romeo Santos le dije a los muchachos, eso podemos ser nosotros. La diferencia es que nosotros somos un grupo, pero a nivel personal podemos cantar solos y unirnos en tarima como lo hacen los artistas urbanos que siempre han procurado la unidad. Tenemos que aprender de ellos, de lo que está funcionando. Debemos aspirar tener esa unidad”, afirmó el exintegrante de Menudo.

Didier aclaró que no se trata de ser una copia de los artistas urbanos sino de emular la acción de colaboraciones, de apostar a la unión como prioridad y a la vez presentar sus propuestas musicales en solitario.

Con esto en mente los chicos han continuado sus carreras en solitario, presentando sencillos, pero reconociendo que bajo el concepto de MDO tienen fuerza y pueden tener mayor alcance si se unen a otros intérpretes de pop. No quieren que transcurra el tiempo sin hacer lo que tanto les apasiona: la música. Tampoco desean vivir de la nostalgia de lo que fue el fenómeno musical Menudo y los éxitos de MDO.

Para Alexis y Didier es tiempo de presentar su evolución musical a la par con el concepto de MDO. Quieren enamorar otro público y conservar el que ganaron siendo los rostros de MDO. La colaboración más reciente la hicieron con el cantante Ángel López y con los integrantes de Barrio Boyzz en honor a su amigo y compañero fallecido Anthony Galindo.

La muerte de Anthony Galindo el año pasado, tras un intento de suicidio, no solo les movió el piso, sino que fue un despertar para perseguir sus sueños.

Hablar de las emociones que compartieron con Anthony, todavía les cuesta, y asimilar su muerte ha sido un proceso de día a día. Ambos explicaron que Anthony era el que mayor felicidad proyectaba en el grupo y nunca imaginaron el problema de salud mental que le ocasionó la muerte tras varios días en estado de coma. El joven cantante tuvo que ser desconectado de un respirador artificial.

“Lo de Anthony fue un despertar de todo lo que estaba sucediendo en medio de la pandemia y se sabía poco. Había mucha incertidumbre. Sucedió lo de Anthony, y fue un abrir de ojos. Era o nos quedamos atrás o aprendemos algo de la vida. Esa misma voz que hoy no paro de hablar es la que me impulsa a llevar un mensaje. El mensaje puede ser aconsejar y escuchar a una persona, pero también puede ser a través de la música”, indicó Alexis, al reflexionar un poco sobre la muerte de su compañero Anthony.

“Cuando tienes algo que te impacta tan cerca y te afecta, uno trata de combatir los miedos y si fue un empujón e impulso, después de asimilar su muerte, de que uno tiene que hacer lo que le gusta todos los días. Estoy sacando música porque es lo que me gusta y me apasiona. He trabajado en todas las industrias en salud, negocio, compañía de maderas, venta de shows de artistas, pero la realidad que lo me gusta es estar en tarima”, puntualizó Didier, quien compone música para él, para el grupo y otros artistas.

En el caso del cubano, en los últimos seis meses, ha lanzado cuatro sencillos “Quisiera poder olvidar”, “Quiero estar contigo”, “Por la mañana” y esta semana lanzó “Cicatrices”, tema inspirado en el libro de la puertorriqueña Michelle Matos, quien lanzó su primera publicación testimonial como sobreviviente de violencia de género. Matos, además, fue pareja de Galindo, con quien procreó una hija.

“Todas esas canciones aunque son individuales también pueden ser del grupo. Nosotros hemos hecho música siempre. Mi idea es presentar un catálogo de música, llevo 25 años en la industria y a nivel personal me choca que solo aparecen cinco canciones. Ojalá y podamos unirnos a un cantante de pop de los 90 ya sea en balada, urbano, salsa puede ser un proyecto muy grande, vivir de la música vieja es muy bonito, pero necesito renovarme. Soy como Madonna, necesito evolucionar”, sostuvo Didier, quien explicó que el tema “Cicatrices” es una reflexión que tenía que cantar por el mensaje que promueve.

Alexis, por su parte, coincidió con el pensamiento de su compañero y añadió que la “esencia de MDO no va a cambiar, porque somos eso, pero no nos podemos estancar…pero tenemos hambre de hacer más, de mostrar nueva música, de historias que contar”.

El cantante dominicano estrenó hace dos semanas, el sencillo “Rompe corazón”, una balada pop rock, realizada con la banda Fat King Bulla. El próximo tema será una bachata, ya que Alexis no desea encasillarse en solo género.

“Soy pop star lo mismo hago una balada, un rock, una bachata… pop es todo. Es música y voy a seguir haciendo lo que tanto amo”, acotó.

La gira en México

MDO empezará en octubre una gira como parte del evento “Boy Band Experience” en México. Los chicos tienen dos fechas confirmadas del evento que reúne un sin número de bandas, incluyendo a Magneto y Mercurio, entre otras. Didier aseguró que por la pandemia y la vacunación contra COVID-19 la gira de bandas está pautada con 50 fechas para el suelo azteca. “Son un montón de bandas de chicos en tarima cantando y bailando y según se abran las ciudades en México nos vamos a montar”.

Los chicos admitieron que les encantaría regresar a Puerto Rico para presentarse como MDO o en solitario. Esperan lograrlo una vez se confirme alguna fecha.