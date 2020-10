El exmiembro de MDO, Anthony Galindo falleció hoy en la tarde según confirmó Vlady Gómez, portavoz de la familia.

“Con un dolor muy profundo queremos comunicarles que en el día de hoy Sábado 3 de octubre a las 3:43 de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo; después de 6 días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida”, expresaron mediante declaraciones escritas publicadas en la página del publicista Vlady Gómez.

Además de agradecer las “oraciones y apoyo en estos momentos tan difíciles”, la familia informó que los órganos del vocalista fueron donados.

“Cómo fue su voluntad la familia accedió a la petición de donar sus órganos, de manera que en el momento que dejara de existir pudiera ayudar a otras personas a salvar sus vidas”, aseguraron.

PUBLICIDAD

La familia del cantante comunicó, ayer, viernes que ante el crítico estado de salud del cantante se preparaban “para despedirlo” y desconectarlo del respirador artificial.

El vocalista de 41 años intentó privarse la vida el pasado domingo y se encontraba recluido en un hospital en la ciudad de Miami, Florida.

El estado de salud del artista que apenas mostró señales de mejoría durante esta semana, no era “compatible con la vida”, según su familia.

Galindo sufría una fuerte depresión que se agudizó en medio de la pandemia por las dificultades económicas al no poder estar en los escenarios.

La familia del artista abrió ayer una recaudación de fondos a través de Go Fund Me en la que expresó que, aunque mantenía la esperanza en la recuperación del ex MDO, iniciaron los preparativos para su partida física.

“La familia Galindo quiere comunicar que los daños sufridos por nuestro Anthony hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con la vida, a pesar que en los últimos días seguía luchando por ella y demostrando un mínimo de mejoría. Es por esto, que nos estamos preparando con mucha tristeza para despedirlo. Agradecemos infinitamente sus oraciones en este momento tan difícil que estamos pasando”, publicaron en la cuenta de Instagram y en la página de go fund me.

“Sabemos cuánto lo ha querido su público y no tenemos palabras para agradecerles las muestras de amor y solidaridad que no han parado desde el primer día. Con el corazón roto reiteramos nuestra eterna gratitud por su apoyo incondicional. Gracias familia Galindo”, añadieron en la publicación.

PUBLICIDAD

Fue la familia del artista quien reveló la situación de salud, luego de que trascendiera que su estado de salud era grave a través de redes sociales.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”, informaron en Instagram.

Edgar Antonio Galindo Ibarra, nombre de pila, incursionó en el año 1995 en la agrupación Menudo. Vivió el fin de esa época junto a sus compañeros Abel Talamántez, Alexis Grullón, Didier Hernández, y el nacimiento de MDO en 1997, bajo la dirección de Edgardo Díaz. Luego de les unió Daniel René Weider.

Durante su participación en MDO se destacó por su dinamismo, humor y espontaneidad en los escenarios.

Galindo nació en Caracas, Venezuela y siempre sus compañeros musicales lo describían como el comediante del grupo. Su etapa en MDO la completó en el 2003.

PUBLICIDAD

Poco antes, se convirtió en padre de una niña, Elizabeth, junto a su entonces pareja Michelle Matos, quien recurrió a las redes para pedir oración por Galindo al conocer que se encontraba hospitalizado.

En los últimos meses vivió en Florida, junto a su pareja Dayana Maya. En su cuenta de Instagram el artista publicó el 22 de agosto una foto con su pareja con el siguiente mensaje: “cuánto te amo mi vida! Dayana Maya”.

Tras su salida de MDO, Galindo fue parte de Proyecto 1, presentador de televisión y tuvo una academia de baile en México. Además, se desempeñó como cantante, productor y compositor.

Cualquier persona que enfrente problemas emocionales o tenga pensamientos suicidas, puede contactar a los profesionales de la Línea PAS llamando al 1-800-981-0023 o a través de la aplicación móvil, Línea PAS ASSMCA, donde podrá comunicarse a través de chats en vivo.