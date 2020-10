La familia del exmiembro de MDO, Anthony Galindo comunicó el viernes que ante el crítico estado de salud del cantante se preparan “para despedirlo”.

El vocalista, que el pasado domingo intentó privarse la vida, se encuentra recluido en un hospital en la ciudad de Miami, Florida, y su estado de salud, según informó su familia, “no es compatible con la vida”.

La familia del artista abrió una recaudación de fondos a través de go fund me en la que expresó que aunque mantiene esperanza en la recuperación del ex MDO, se han comenzado a preparar para despedirlo.

“La familia Galindo quiere comunicar que los daños sufridos por nuestro Anthony hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con la vida, a pesar que en los últimos días seguía luchando por ella y demostrando un mínimo de mejoría. Es por esto, que nos estamos preparando con mucha tristeza para despedirlo. Agradecemos infinitamente sus oraciones en este momento tan difícil que estamos pasando”, publicaron en la cuenta de Instagram y la página de go fund me.

“Sabemos cuánto lo ha querido su público y no tenemos palabras para agradecerles las muestras de amor y solidaridad que no han parado desde el primer día. Con el corazón roto reiteramos nuestra eterna gratitud por su apoyo incondicional. Gracias familia Galindo”, lee la publicación.

Fue la familia del artista de 41 años quien reveló la situación de salud en su cuenta oficial de Instagram, luego que entre el lunes y el martes trascendiera la información a través de redes sociales.

Según el mensaje, Galindo sufría una fuerte depresión que se agudizó en medio de la pandemia por las dificultades para estar en los escenarios.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”, informaron en Instagram.

Galindo, cuyo nombre real es Edgar Antonio Galindo Ibarra, incursionó en el año 1995 en la agrupación Menudo. Vivió el fin de esa época junto a sus compañeros Abel Talamántez, Alexis Grullón, Didier Hernández, y el nacimiento de MDO en 1997, bajo la dirección de Edgardo Díaz. Luego de les unió Daniel René Weider.