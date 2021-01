El salsero Ismael Miranda, de 70 años, fue intervenido quirúrgicamente ayer sábado, 23 de enero, a las 8:30 p.m. por recomendaciones de su médico luego de tener complicaciones en el cerebelo, informó su familia en un comunicado de prensa.

El puertorriqueño lleva hospitalizado desde el viernes cuando presentó fuertes mareos por lo que los médicos tomaron la decisón de mantenerlo bajo observación. Luego de varios exámenes, se confirmó que el cantante sufrió de un derrame cerebral.

“A nuestra familia, amigos, colegas del ambiente artístico y seguidores alrededor del mundo, queremos darles las gracias por las llamadas, mensajes de buenos deseos y de ánimo. Sus oraciones nos dan testimonio y nos sostienen durante este proceso. Estamos súper agradecidos por sus muestras de cariño durante esta prueba”, mencionó el comunicado.

“En el día de ayer sábado, 23 de enero, a las 8:30 p.m., Ismael fue intervenido quirúrgicamente por recomendación de su médico, debido a complicaciones en el cerebelo. La operación culminó a las 12:30 a.m. con resultado favorable”, detalla la misiva. “En estos momentos se encuentra en observación y recuperándose. Agradeceremos no dejen de orar por él, para que muy pronto podamos tenerlo de vuelta en casa”.

PUBLICIDAD

En el 2019, Miranda celebró sus 53 años en la música donde, entre otras cosas, recordó su llegada a La Fania en 1968, cuando apenas tenía apenas 18 años de edad.

En ese entonces, empezaron a llamarlo “El Niño Bonito”. “Y no fue porque yo era el más joven o el más bonito. Es que un día llegué tarde a un ensayo y el director, Johnny Pacheco, me dijo: ¡qué bonito!... y esa noche en el show me presentó como ‘El Niño Bonito’”, narró Ismael en entrevista con El Nuevo Día. Con ellos permaneció hasta hasta su último concierto que se realizó en el 2013, en el Coliseo de Puerto Rico.

Estando en la Fania, el cantante que en febrero cumple sus 71 años de edad, también formó su propia orquesta “Revelación”.