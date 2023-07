La producción del concierto de Ivy Queen, “Killa Queen”, abrió nuevas secciones para su única función del 9 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Este será el primer concierto en Puerto Rico de la voz de “Quiero bailar” en los últimos 15 años. Los nuevos boletos disponibles en Ticketera comienzan en los $20 hasta los $75.

Ivy Queen se ha mostrado emocionada y nostálgica ante la cercanía del concierto. La artista expresó que es maravilloso “saber que juntos, el equipo de profesionales del Choliseo, en conjunto con mi equipo de trabajo, podemos responderles a mis fanáticos reales buscándoles la entrada para que no se pierdan esta histórica oportunidad”.

La intérprete de “Te he querido, te he llorado” y “La vida es así”, ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores con este concierto. “Quiero agradecer a todo el que salió a mi llamado a comprar esas taquillas. Mi país y mi patria salió a mi llamado y eso es grande... no me defraudó. Tengo un ‘sold out’ en mi casa, Puerto Rico. Lo van a poder presenciar mi hija, mi familia, mis amigos y los que me quieren. Gracias. Vamos para el Choli y para mí eso es gigante. Va a quedar documentado en mi disco duro, en mi alma y en mi corazón. Mi patria me dio los honores en vida”, indicó la artista cuando se fue “sold out” en abril.

“La Caballota” ha tenido un año de éxitos. Fue la anfitriona y artista invitada a la primera edición estelar en Telemundo de “Billboard Mujeres Latinas en la Música”.

Además, en marzo pasado, fue homenajeada en la gala principal de la prestigiosa revista Billboard, “Women in Music 2023″ en Los Ángeles, California, durante una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro YouTube, donde recibió de la mano de Bad Bunny el premio “Icon”, uno de los más destacados que puede recibir para una artista femenina por sus contribuciones.