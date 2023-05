La “Reina del género urbano, reguetón, la diva, la potra, la caballota”, Ivy Queen, una vez más hizo historia, dentro de la industria musical, al iniciarse como anfitriona y artista invitada a la primera edición estelar en Telemundo de “Billboard Mujeres Latinas en la Música”, en una noche histórica para la música latina. Ivy Queen junto a Jacqueline Bracamontes condujeron el primer evento en el Watsco Center en Miami, Florida. Éste se grabó el sábado 6 de mayo de 2023 y se transmitió el domingo 7 de mayo por Telemundo, Universo y en Peacock.

Durante dos horas, Ivy Queen tuvo el honor de celebrar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música, algo que Ivy Queen ha tenido muy presente desde sus comienzos. En marzo pasado, Ivy Queen fue homenajeada en la gala principal de la prestigiosa revista Billboard, “Women in Music 2023″ en Los Ángeles, California, durante una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro YouTube donde recibio de la mano de Bad Bunny el premio “Icon”, uno de los más destacados que puede recibir para una artista femenina por sus contribuciones únicas. Los premios anuales Women in Music de Billboard son para honrar a las potencias más influyentes, incluidos artistas, creadores, productores y ejecutivos, en la música de hoy en día que están contribuyendo a la industria y a la comunidad.

Brilla Ivy Queen en la gala “Billboard Mujeres Latinas en la Música” (Suministrada)

Al cierre de la noche, el broche de oro, lo puso Ivy Queen, nuevamente, recordándonos en alta voz con el estreno mundial en televisión de su nuevo sencillo musical “Toma” con el cual pusó a los presentes en el Watsco Center de Coral Gables, Florida a vibrar con su sonido pegajoso que puso a todos a bailar, mientras siri les recordaba quien era la indiscutible “Reina del genero Urbano/Reggaeton” a todos los asistentes y a los millones de espectadores en el continente que disfrutaron del estreno mundial de “Toma” en Billboard, Telemundo, Universo y en Peacok.

“Toma” cuenta con la producción musical del destacado productor musical, del genero urbano, Hollywood, quien identificó a Ivy Queen como la Reina absoluta que es del genero urbano, rindiendo tributo nuevamente a los que junto con ella iniciaron el reggeaton. “Toma” un sencillo que de seguro quedará en la historia de la música, poniendo en alto a Puerto Rico. “Cuando me enamoré de la música, me encontraba constantemente luchando para ganar mi lugar, para ganar mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos”, comentó Ivy Queen tras bastidores durante la premiación.

Brilla Ivy Queen en la gala “Billboard Mujeres Latinas en la Música” (Suministrada)

“El movimiento era underground, luego se convirtió en reggaetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra los MC masculinos. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de autodefensa.A través de las letras, animé a otras mujeres que estaban a mi alrededor a defenderse a sí mismas y también a no quedarse calladas cuando algo duele. Exhortó a todas las mujeres latinas y de la industria a que no permitan que otros no nos dividan más... Mantengámonos auténticos, mantengámonos sanos, caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental, y dicho esto, por favor, señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche, ¿de acuerdo?”. afirmó Ivy Queen, quien se encuentra muy contenta con esta oportunidad de ser anfitriona de esta noche histórica para las mujeres exitosas de la música latina, sino al igual por el estreno de su nuevo sencillo “Toma” que va dedicado a el movimiento del género urbano en las calles de Puerto Rico. Ivy Queen se encuentra en promoción de su nuevo sencillo, además de su próximo estreno el 12 de mayo, para mantenerse al tanto de lo nuevo en la carrera de Ivy Queen visite sus plataformas digitales.

Además, recientemente, Ivy Quenn celebró el “sold out” de su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot que se llevará a cabo el sábado, 9 de septiembre de 2023 con su espectáculo “Killa Queen”.