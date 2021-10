La Fundación para la Herencia Hispana (HHF) reconoció este viernes a la puertorriqueña Ivy Queen durante la ceremonia número 34 de los Premios para la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards), que se transmitió ayer por la cadena PBS.

El actor John Leguizamo fue el encargado de presentar dicho homenaje el cual fue pregrabado. Leguizamo, que en el pasado fue reconocido con este importante premio, destacó la labor de “La Caballota” dentro de un género musical que comenzó siendo marginal y hoy es un ritmo internacional.

Ivy Queen dedicó su premio “Vision” a su hija, Naiovy, quien dijo es “mi motivación, mi motor”. La intérprete del género urbano compartió a través de un vídeo parte de la historia de su trayectoria, recordando que fue la primera mujer que se destacó en el género urbano, cuando éste era conocido como underground.

Señaló que el camino para estar donde está en la actualidad no fue fácil y que incluso muchos le aseguraban que el género que había escogido tenía fecha de vencimiento. También recordó los prejuicios que enfrentó por tener trenzas, utilizar pantalones anchos y formar parte de un ritmo “marginal”.

“Se decía que no iba para ningún lado, que la mujer no tenía cabida y que si mi aspecto y mi look, con las 500 trenzas, como si eso fuera un impedimento a lo que yo sabía que estaba destinado para mí”, expresó la cantante, quien comenzó en el género en 1995 siendo la única mujer en formar parte del colectivo The Noise.

Ivy Queen señaló que algo que le atrajo del rap desde sus inicios fue “lo sincero, lo crudo, lo real, que no hay que darle vuelta para hablarlo, las rimas, hablar con música de fondo”, sostuvo.

Desde sus inicios, cuando cantaba “somos raperos, pero no delincuentes”, hasta su primer éxito “Yo quiero bailar”, La Diva del Reguetón, supo que el propósito de sus canciones era romper prejuicios y empoderar a las mujeres a través de un género en el que abrió puertas.

Gracias a Ivy Queen es posible que muchas intérpretes contemporáneas, como Karol G, Rosalía, incluso Cardi B, pueden pararse hoy en un escenario haciendo suyo un género que antes era casi exclusivo para los hombres. Así lo han reconocido las propias artistas de esta nueva generación, según sostuvo la veterana exponente.

“Mi victoria máxima es que se me utilice como referente porque cuando se usa a uno como referente quiere decir que dejamos una huella muy grande. Que Cardi B, Rosalía, me den mis honores, esa es mi mayor victoria...”, expresó.

Al concluir el vídeo, Ivy Queen sostuvo que su corazón siempre le dijo la verdad y que aunque cogió “golpes” en el camino, la ruta ha valido la pena porque abrió camino para otras mujeres.

“Siento un orgullo profundo que esta jibara, esta guajira, del oeste de Puerto Rico nunca se quitó”, concluyó.

Además de Ivy Queen otras figuras reconocidas en esta edición de los Hispanic Heritage Awards fueron la actriz Salma Hayek, quien recibió el “Arts Award”, así como el músico Carlos Santana, que fue reconocido con el premio “Legend”. La cantautora Kali Uchis fue merecedora de premio “Inspira”, mientras que exjugador y entrenador de fútbol americano estadounidense, Ron Rivera fue merecedor del reconocido “Sports”. De otro lado, las ingenieras de NASA, Clara O’Farrell, Christina Hernández y Diana Trujillo fueron homenajeadas con el premio “STEM”, completando la lista de los homenajeados para el 2021.

Además de los reconocimientos, la ceremonia contó con varias presentaciones musicales para celebrar la riqueza y diversidad de la música y cultura hispana. Éstas estuvieron a cargo de Cimafunk, Leslie Grace, Kali Uchis y Gabriela Reyes (& The American Pops Orchestra). Además, se presentó una retrospectiva de “West Side Story at 60″ y un tributo musical a Carlos Santana, por parte de las siguientes estrellas: Ally Brooke, Black Pumas, Alex Cuba, Juanes y The Mavericks.

The Hispanic Heritage Awards, producidos por la Fundación para la Herencia Hispana, se crearon por la Casa Blanca en el 1988 para conmemorar el Mes para la Herencia Hispana en Estados Unidos. Este galardón es considerado uno de los honores más altos de latinos a latinos con apoyo de 40 instituciones sirviendo al mercado hispano.