Servir como una voz unificadora que narrara la historia del reguetón tal cual surgió, sin ocultar información hasta llegar a la evolución del género urbano en el mundo, solo podía hacerlo una persona: la pionera y la reina urbana Ivy Queen.

A “La Diva” nadie le contó, ella estuvo inmersa en las raíces de un género naciente que fue censurado en Puerto Rico y que al día de hoy se trata de una historia de resistencia que suma talentos y ganancias millonarias en la industria del entretenimiento y la cultura musical en el mundo.

Crear un podcast que hable de experiencias, en el que se den a conocer entrevistas a intérpretes urbanos lo pudiese hacer cualquiera, pero como ella asegura “hay que estar en la candela” para saber cómo se cocinó el reguetón en medio de retos y adversidades. En ese fuego estuvo la artista urbana puertorriqueña que desde hace poco más de un mes lanzó un nuevo y envolvente podcast, titulado “Loud: The History of Reggaeton” que atrapa a la audiencia con la primera narración en inglés de Ivy Queen. Realmente el podcast que transmite Spotify en una mezcla de inglés y español porque así lo determinó la intérprete.

La producción de Spotify y Futuro Studios seleccionó a “La Caballota” como la animadora de un espacio virtual que lo mismo seduce a los fanáticos del género urbano como a los pocos conocedores, ya que se trata de una documentación fidedigna de la historia y las raíces del género que fue influenciado por el reggae y el dance en español en Panamá. También se habla de raza, sexo, drogas, discrimen y comunidades con alta incidencia criminal donde se difundía el llamado underground.

Ivy Queen -que nunca va con paños tibios- cuenta los hechos con la franqueza y credibilidad que la describe. La narrativa de la artista en el podcast es tan rica en los elementos descriptivos que le permite a la audiencia adentrarse a cada historia narrada por episodios.

La voz de “He querido y te he llorado” logra que el oyente se imagine de manera visual los sucesos. Ivy Queen es genial y resulta un deleite escucharla.

“Estoy consciente y agradecida del rol que tengo en el proyecto. La historia de nuestro género se tiene que contar. Es una historia de lucha, de supervivencia y es impactante. La historia de nuestro género comenzó con un no rotundo para chamacos que venimos de la calle, que apenas terminamos de estudiar y hubo mucha negación y resistencia. Lo importante de conocer la historia es no perder nuestra esencia”, afirmó la artista que es la única mujer en el género urbano que ha trascendido décadas y se mantiene vigente en un sector dominado por hombres.

Ivy Queen se adentró al proyecto en un principio como entrevistada sin conocer que sería la animadora del podcast que se ha convertido en uno de los más escuchados en Spotify en el mercado anglosajón.

“Dentro de las entrevistas que se escuchan en el podcast estaba siendo entrevistada por personal de Spotify y la gente de Futuro Studios que son los que luego me dicen ‘te tenemos una noticia y no sabemos si vas a querer’, pero ellos me dicen ‘en la voz de otra persona este proyecto no va a funcionar. Nos encanta tu actitud’. Les solicité que me enviaran todo lo que hasta el momento habían documentado porque no quería que hubiesen mentiras en ese podcast. Querían que se honrara la raíz del género. Que la gente se eduque, ya que es un proyecto educativo”, explicó la artista en una entrevista telefónica desde Florida.

“En realidad, es un trabajo de equipo que va armando las historias en episodios y analogías, pero soy yo quien añado situaciones, verifico si es cierto o no porque soy muy meticulosa. Lo primero que yo dije fue ‘no voy a decir mentiras, ni voy a decir que fulano es el más grande o perencejo’… Mi aportación es abundar sobre la raíz y mis experiencias, aquí no se trata de vanagloriar a nadie”, añadió la artista que gracias a la experiencia con la narración del podcast indicó que su hija Naiovy se ha beneficiado a la hora de ella leerle cuentos antes de dormir.

Precisamente los acontecimientos que se dieron en Panamá con la llegada de los trabajadores negros antillanos llevados de Jamaica y Barbados, el desarrollo de los exponentes panameños Renato, -el primero-, y luego El General son las historias con las que arranca el primer episodio de “Loud: The History of Reggaeton”.

La artista que se encuentra de gira por varias ciudades es Estados Unidos sostuvo que ha recibido elogios de colegas que agradecen el trabajo que realiza en el proyecto que cuenta con un excelente equipo de profesionales en los que también hay un grupo de puertorriqueños. La producción es liderada por Marlon Bishop, de Futuro Studios.

El podcast también presenta la historia musical en Nueva York, donde se desarrolló la escena del dancehall en español a cargo de El General, cónsono con el rapero Vico C, pionero del género en Puerto Rico.

Ivy Queen además narra sus inicios en el género y su vida en Añasco. El podcast contextualiza todas las influencias musicales que enriquecían al género en la década de 1990 y 2000.

Uno de los hechos que recuerda la artista es su relación con DJ Negro, las producciones de underground bajo el concepto de The Noise y hasta un desaparecido club nocturno en la comunidad La Perla en San Juan que era el punto de encuentro de artistas que se valían de la improvisación callejera en sus letras.

El proyecto que lleva ocho episodios completos incluye las historias de Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Nicky Jam y Wisin y Yandel, entre otros.

“Sabemos que esto va a motivar otros jóvenes a conocer la historia de este género y a respetarlo. Lo que queremos es que la gente lo escuche y se eduque”, enfatizó la artista. Cabe mencionar que ante el auge del podcast los productores desean complementar el mismo con material visual.

La voz de “Next”, subrayó que hay una posibilidad de que el proyecto también sea audiovisual “porque la gente está pidiendo que como los transporto a los lugares también puedan ser vistos, así que los productores ya lo están considerando”.

Asimismo, aseguró que el proyecto debe ser eventualmente narrado en español, ya que es el mercado en el que se desarrolló el género urbano.

La artista espera venir pronto a Puerto Rico como parte de la propuesta de la plataforma Famigo, creada por la puertorriqueña María Luna que integra a los artistas y los fanáticos. La plataforma fue lanzada esta semana en Miami. Su visita a Puerto Rico también será para ultimar detalles para un concierto en la isla en el 2022.

Siempre va a sacar la cara “por las cielas”

Ivy Queen aprovecha cada momento que tiene en tarima o en las redes sociales para invitar a las mujeres a salir de ciclos de violencia de género, a exigir respeto e igualdad de condiciones en la sociedad y a valorarse como mujeres.

“Cuento con la bendición de que mis mujeres no me fallan. Ellas necesitan botar el golpe y lo hacen cantando conmigo, escribiéndome en las redes sociales o asistiendo a un show mío como lo ha sido en California. Mi contenido siempre va a ir dirigido a las mujeres para que se eduquen y despierten. El respeto lo emanas tú como mujer y la vida no es color de rosa todo el tiempo, pero entre nosotras podemos tener ese apoyo moral. Siempre digo que soy una trabajadora social con música de fondo”, puntualizó la artista que promociona con fuerza el sencillo “Calentón” con Urba y Rome.