El pasado sábado, 10 de abril, un grupo de intérpretes de la música se unieron para presentar Urban Divas United, un concierto virtual en vivo que tuvo lugar en el corazón del Downtown Miami y que dio inicio a las 7:30 p.m.

Entre las exponentes figuró la boricua Ivy Queen, quien se unió a Natalia Jiménez en un dueto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales. De hecho, la intérprete de “La vida es así” recurrió a sus cuentas personas para agradecerle a la española.

“Artistas, mujeres y madres a pulmón limpio. Gracias @nataliajimenezoficial por el cariño genuino y carisma único. Te he admirado de siempre y estar en tarima juntas me llenó el alma; tanto así que observo nuestra reacción al final y nos respondimos igualmente con mi famoso estrechar de manos que solo me nace con muy pocas personas. Te adoro, ciela”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Desde el primer día que se anunció el evento, Martha Ivelisse Pesante, nombre verdadero de la artista, ha expresado su orgullo de pertenecer al selecto grupo de cantantes elegidas para actuar en Urban Divas United.

“Hace unos años no habríamos podido tener mujeres suficientemente exitosas en el género urbano como para contar con los dedos de una mano. Ahora tenemos muchas de donde escoger para un evento así”, dijo a Efe Ivy Queen.

“Estoy muy orgullosa de que podamos unirnos en un concierto extraordinario y gratuito para mostrarle a otras mujeres que todas tenemos algo que ofrecer y que la competencia entre nosotras no tiene sentido”, agregó la artista, con una carrera de 20 años en la que se ha labrado un puesto en el reguetón y la música urbana latina.

El espectáculo música, presentado por Neutrogena, también contó con cantante afrolatina Goyo, la líder vocal del trío colombiano ChocQuibTown, y a la puertorriqueña Chesca, entre otras.