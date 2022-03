J Balvin y Ed Sheeran se han unido para combinar su talento y habilidad musical en una colaboración musical sin precedentes gestada en el lanzamiento de dos canciones “Sigue” y “Forever My Love”.

Ambos temas fueron lanzados anoche en las diferentes plataformas digitales de los artistas.

El proyecto nació de una amistad entre ambas estrellas internacionales cuando Sheeran escuchó a Balvin hablando una mañana en el gimnasio y reconoció su voz. Entablaron una conversación y de ahí surgió una amistad genuina y casi de inmediato nació la colaboración musical, según narra el comunicado de prensa difundido por el equipo de los artistas.

“Sigue” es un tema alegre de reguetón y baile y “Forever My Love” es una balada inspirada en el amor.

La colaboración musical muestra la habilidad de Balvin y Sheeran de cruzar géneros y su capacidad para diversificar el tipo de música que escriben y presentan. Los dos han comprobado que cuando se trata del lenguaje de la música, no existen las barreras. Combinan el pop y el reguetón en busca de unir el mundo de la música.

“Todo lo bueno toma su tiempo. Hace seis meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre. Jejeje... En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio y bueno, ya después verán. Jejeje... Pero las primeras dos canciones que montamos ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’ ya salieron. Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del reguetón y él me invito a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues disfruten tanto como nosotros. Mucho amor y paz en la tierra”, indicó Balvin en declaraciones escritas.

“Conocí a J en un gimnasio en Nueva York el año pasado, éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Luego, simplemente pasamos a ser compañeros que charlaban sin parar. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más. Las dos primeras canciones que escribimos fueron “Sigue” y “Forever My Love” y absolutamente me encantaron. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí y estén atentos a todo lo que está por venir”, narró Ed Sheeran en el comunicado.

Estos temas son los primeros que lanza el artista colombiano, luego de la “tiraera” que le dedicó el puertorriqueño René Pérez en “Music Sessions número 49″, que Residente trabajó con el productor musical Bizarrap. El tema fue lanzado a principios de marzo.

Los dos galardonados artistas, que lideran las listas colectivamente, llegan a un total de 281 millones de seguidores alrededor del mundo.