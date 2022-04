El domingo, 1 de mayo, el Coca-Cola Music Hall vivirá uno de los espectáculos más emotivos y llenos de nostalgia que haya pasado por allí. Y es que ese día el legendario cantautor español, Joan Manuel Serrat, pisará este recinto como parte de la gira mundial con la que se despide de los escenarios.

El artista catalán lo hará a lo grande, dejándolo todo en el espectáculo “El vicio de cantar. Serrat 1965-2022″, que forma parte de la gira del mismo nombre, con la cual se despedirá de los fanáticos que tanto lo han aplaudido a lo largo de más de medio siglo de carrera musical.

“Esta despedida es difícil y maravillosa. Tiene su lado, evidentemente maravilloso, y un lado difícil que es que las emociones que van a estar a flor de piel en cada concierto, no sean superiores a lo que yo puedo soportar”, explicó el artista nacido en Barcelona hace 78 años. “Aguantaremos y, si no se puede, nos comportaremos como debe ser”.

Espectáculo en la isla

La gira anunciada a finales del 2021 comienza hoy miércoles, 27 de abril en el Beacon Theater de la Ciudad de Nueva York y hará una parada en Miami, Florida, el viernes, 29 de abril, antes de aterrizar en la isla para su presentación.

Para el compositor, considerado como una de las figuras más grandes de música española, el concierto en la isla se tenía que dar por razones obvias. “Yo no seleccioné a Puerto Rico, fue Puerto Rico el que me seleccionó a mí”, explicó entre risas en una entrevista telefónica desde la habitación de un hotel en Nueva York llevada a cabo dos días antes de comenzar la gira. “Canté por primera vez en la isla en el 1969 y tuve unos primeros viajes muy hermosos en los que conocí y tomé contacto con gente maravillosa como Pablo Casals, como Juan Antonio Corretjer, como Gabriel Suau, una gran cantidad de gente. Fueron realmente unos años muy lindos y muy provechosos”.

Para este poeta, el público puertorriqueño es uno muy especial por el respeto y el cariño que siempre le han conferido en cada una de sus presentaciones en suelo boricua. “Como dice un refrán, en todos los lugares se cuecen habas y hay lugares en que los públicos no son exactamente iguales con un artista o con otro, en un ambiente o en otro. Pero, conmigo los puertorriqueños siempre han tenido una relación muy cálida y muy cómplice”, comentó el intérprete de “Mediterráneo”, “Penélope” y “Aquellas pequeñas cosas”. “Sobre todo, han sido extraordinariamente cómplices con la música y con mis canciones. Es por eso que no ha existido un solo viaje mío por el Caribe, que yo no haya parado en Puerto Rico o haya pasado algunos días por allí para cantar y para poder recuperar cariños, recuerdos, olores, paisajes y amigos. Esas cosas que sin ellas la vida sería como un desierto”.

Selección del repertorio

Entre las ciudades por las que Serrat dará su gira de despedida de los escenarios incluye a Santo Domingo, en la República Dominicana, Ciudad de México y Guadalajara, en México, Bogotá, en Colombia, San José, en Costa Rica, Santiago de Chile, y Buenos Aires, en Argentina, así como un sinnúmero de ciudades en España. La gira cerrará el 23 de diciembre de 2022 en el Palau Sant Jordi, en Barcelona.

Un detalle que le dio mucho trabajo a este veterano cantante fue la selección de las canciones que estará interpretando junto a una banda de ocho músicos, sobre todo al tener en cuenta que ha grabado sobre 500 temas a lo largo de su carrera. “La verdad es que es muy difícil cuando uno tiene que moverse en un repertorio tan amplio, escoger para complacer a todos y a uno mismo”, manifestó Serrat. “He tratado de hacer las cosas que he pensado que podrían formar parte de esta memoria musical y, al mismo tiempo, también que estuvieran en armonía con lo que a mí me gusta tocar. Pero, a la misma vez, tratar de que la gente salga satisfecha y contenta de este encuentro que yo espero con tanta ilusión”.

La gira de conciertos incluye 60 espectáculos que tendrán una duración de casi dos horas por noche, razón por la cual este artista se ha preparado lo mejor posible para aguantar el ritmo que se le vendrá encima a partir del miércoles. “Hay que mentalizarse para las giras, pero también estudiar y estar en un buen estado de forma física y mental”, explicó Serrat, nacido en el barrio Poble Sec, en Barcelona. “Pero, sobre todo y por encima de cualquier cosa, es conocer perfectamente lo que uno hace, el repertorio que va a cantar y estar preparado para hacerlo”.

PUBLICIDAD

Futuro inmediato

Ante el inminente fin de su carrera en los escenarios, Serrat no quiere pensar más allá de los próximos meses en los que recorrerá América Latina y España. “No quiero ni pensar en qué haré al finalizar todo. Sé que extrañaré mucho este mundo, pero sé que también mi mundo está lleno de felicidad con los años he podido dedicarme a la música”, añadió el laureado cantante.

“Supongo que seguiré ligado a la música después de esta gira, porque uno no puede dejar de ser quien es de un día para otro. Puedes dejar de hacer algún tipo de cosas, pero dejar de ser quien eres, me parece a mí, que sería extremadamente duro de llevar”, compartió el padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos. “Pero, no puedo decir qué voy a hacer después. La verdad es que no lo sé, pero estoy seguro que la vida me irá planteando retos y yo estaré encantado de superarlos”.