Joealis Filippetti se ve en el espejo de Jennifer López: aclara que no dejará a un lado ninguna de sus facetas artísticas

“Yo vengo con todo y lo digo en serio. No hay quien me pare en la música”, afirmó entusiasta Filippetti, que lo mismo se pone el sombrero de la actuación en el teatro o la televisión, al otro se coloca el de locutora de Salsoul y luego el de bailarina. La actriz del programa “ Raymond y sus amigos” de Telemundo dijo no estar encasillada a una sola faceta artística.

“Lo he explicado en múltiples ocasiones. No voy a dejar de hacer lo que hago. Llevo nueve años en un programa en vivo, hago radio, tengo una trayectoria en teatro clásico. Me considero una artista completa como Jennifer López que ha hecho de todo en la vida y le ha ido muy bien. Gracias a Dios cuando la gente ve que hay una consistencia de hacerlo sí o sí. Yo no lo estoy intentando, yo lo estoy haciendo. Tan pronto la gente ve que no me voy a quitar, he recibido más respeto y mejores críticas que con ‘Animal’. A la gente le ha gustado mucho este nuevo tema musical”, sostuvo Filippetti en relación con su segundo sencillo musical “Fresh”, lanzado el pasado 13 de enero en conmemoración de su cumpleaños.