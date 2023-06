La actriz Joealis Filippetti cumplió hoy su sueño de adentrarse en el mundo musical con el debut de su sencillo “Animal” y el lanzamiento del video.

Filippetti desfiló anoche en la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como preámbulo al lanzamiento de su tema debut en el género urbano, que se estrenó a la medianoche de hoy, viernes.

“Que noche especial! Cuando escogimos la fecha del lanzamiento de “Animal” 🐍 que se tuvo que posponer por varias razones… no se tomó en cuenta la semana de los premios @premiostumusicaurbano pero como todo es al tiempo y voluntad de Dios; aquí estoy en la alfombra roja anunciando mi primer bebé! Hay que confiar en los procesos. #AlTiempoDeDios . No me canso de dar GRACIAS”, expresó la actriz en su redes sociales luego de desfilar en la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano.

El nuevo video se hizo bajo el concepto de Filippetti proyectando su instinto animal en una pieza que incluyó a otras actrices del patio como Marian Pabón y Eyra Agüero, por mencionar algunas. La actriz se muestra seductora y sensual, sumado a que integra su domino del baile a varias de las escenas del video. La canción integra el estribillo de Guatauba, popularizado por el dúo Plan B de Chencho y Maldy.

Aunque hoy, viernes, fue el lanzamiento oficial, la actriz llevaba trabajando en la idea desde abril cuando preguntó en las redes sociales si “¿Lo hago o no lo hago?”

Para la actriz todo comenzó con un vacilón al demostrar su talento para cantar rap. Según dijo la figura que forma parte del elenco del programa de televisión “Raymond y sus amigos”, de Telemundo, en la calle le preguntaban que por qué no lo hace a modo profesional.

En un video que compartió en sus redes sociales, hizo un repaso de variados momentos en los que con micrófono en mano, ha cantado rap de la vieja escuela.

“De pandemia pa’ acá he recibido un sinnúmero llamadas de panas que trabajan en la industria musical que me dicen, ‘loca, por qué no lo haces’. ¿En serio? Y me he puesto caqui, bien caqui”, destacó.

No obstante, Filippetti señaló que le pide la opinión a sus seguidores porque “los artistas tenemos que reconocer que trabajamos para ustedes, para nuestro público y para la audiencia. Para mí es súper importante y vital saber si lo hago o no lo hago? ¿Le meto o no le meto?”.