Aunque no tenían el placer de conocerse en persona, la química y camaradería entre Joel Santiago, conocido como “El Intruder” y Joealis Fillipetti definitivamente sobrepasa los micrófonos y las ondas radiales, y a partir de este jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. por la emisora Salsoul 99.1 FM los radioescuchas serán testigos del vacilón y las risas entre “El Bello y la Bestia”.

En entrevista con El Nuevo Día el locutor y la comediante demostraron estar más que listos para “madrugar” de lunes a viernes y con uno que otro café en el sistema, ofrecer una combinación de buena música y entretenimiento.

“Las energías están a mil por ciento. Estamos súper eufóricos y entusiasmados como los nenes chiquitos”, comentó Filipetti quien se siente “en casa” al regresar a la emisora radial tras varios años de ausencia, esta vez, como “partner” de “El Intruder”. “A Joel que lo llevo admirando de muchísimos años y que los respeto tanto para mí es un privilegio”.

La dupla reveló que lo primero que tienen en común es que no son “morning people” y que el bloque de las 10:00 a.m. será el verdadero madrugar. “Va a ser muy interesante porque nos vamos a estar riendo por la mañana por el esfuerzo que vamos a estar haciendo”, agregó entre risas la también actriz del programa “Raymond y sus Amigos”.

“Nuestros estilos de vida son hasta bien tarde... ya obviamente uno reajusta un poco más. Ya a esa hora y sin tres cafés con toda seguridad, estaría como la nena del Exorcista”, bromeó el locutor, no sin antes expresar su admiración por sus colegas madrugadores en radio y televisión.

En cuanto a la química que ambos derrochan, “El Intruder” relató que se dio desde el primer día del proyecto y aseguran que será la clave del éxito del programa. “Cuando nos conocimos esto explotó, y eso tú no lo puedes fabricar, o sea, fue orgánico. Hay mucha gente que trabaja juntos y no se llevan bien. Aquí ya montamos el party”.

Ante este nuevo reto profesional, cada uno espera con ansias poder aprender lo más que puedan del otro, complementar sus debilidades y fortalezas, darse la mano y hasta “regañarse” si es justo y necesario.

“No es que lo estoy premeditando… pero en algún momento vamos a tener algún roce”, advirtió Fillipetti a su compañero.

“¿Cómo lo piensan resolver?”, les abordó este medio. “Le vacío una goma rápido”, gritó entre carcajadas el también animador.

Joealis Fillipetti y Joel “El Intruder”. (Suministrada)

Asimismo, entienden que situaciones así pueden suceder al aire, por lo que apuestan al respeto antes de todo. “Yo no tengo problemas con tener un desacuerdo o que no estemos de momento en una misma línea. De hecho, eso a la gente le encanta, que tengamos opiniones distintas, pero para mí no es importante el desacuerdo, es cómo se soluciona”, añadió la locutora, quien ahora será “La Bestia”.

Precisamente sobre el interesante nombre del programa “El Bello y la Bestia” (una curiosa adaptación del clásico de Disney “La Bella y la Bestia”) ambos concuerdan en que les cae “como anillo al dedo”.

“Es en una connotación bien boricua… cuando alguien hace algo brutal, salvaje. Yo me siento súper halagada porque esto va a ser una salvajada”, explicó la comediante, quien se considera una “bestia” en sus facetas como actriz y cantante.

“Cuando yo leí como se llama este show, pregunté: ‘Ah, ¿Yo soy el bello?’. Todo es cuestión de iluminación”, bromeó por su parte el nuevo integrante de Salsoul.

Además de asegurar mucha salsa y vacilón, la pareja radial tendrá “de todo un poco” en sus cinco horas de programación, la cual incluirá temas actualizados, amplio repertorio musical e interesantes segmentos que incluirá la caracterización de varios personajes con los que sin duda alguna los radioescuchas podrán asociarse.

“Queremos ser entretenidos y llevar risas. Que la gente pueda olvidarse de la crisis, de lo que nos atormenta a diario y puedan tener ese alivio durante ese periodo”, enfatizó “El Intruder”.

“Gracias anticipadas a todo el público que se va a dar la oportunidad de escuchar al Bello y a la Bestia”, concluyó la artista.