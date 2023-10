Desde su debut en el programa de comedia de Telemundo “Raymond y sus amigos”, el segmento “Guaraguao Security” se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia. Las 15 funciones totalmente vendidas del “show” teatral “El juramento de la macana”, cuyo estreno ocurrió en la noche del viernes, así lo evidencian.

Inmediatamente, se anunció la venta de boletos para el espectáculo, que tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes de Caguas, los fanáticos de la particular academia de guardias de seguridad dieron por hecho que las risas estarían aseguradas de principio a fin. En las redes sociales de la producción de Tony Mojena se comenzaron a repetir las frases distintivas de personajes como “Carmín”, “Octavio” y “Rosita”, lo que confirmó que el público estaba listo para la transición del segmento de la pantalla a las tablas como ocurrió con “Men and The City”. Los tres personajes son interpretados por Sara Jarque, Raymond Arrieta y Joealis Filippetti, respectivamente.

El resto de los actores que integran el paso de comedia son Jasond Calderón, que interpreta a “Torres” el tartamudo, Miguel Morales a “Pollito”, un usuario y traficante de sustancias controladas, y René Monclova, que encarna a“Junior”, el lambeojo.

A las 9:00 p.m. ambos pisos del recinto criollo se llenaron a capacidad. Tercera llamada, y apareció la primera sorpresa de la noche. Un video pregrabado ubicó a los presentes en el vestíbulo de “Guaraguao Security”. El actor Carlos Vega, quien se transformó en “Milton, El Prestamista” fue el encargado de recibir al elenco principal.

El personaje de Vega fue el que hilvanó el problema de la trama del “show” que se extendió por dos horas y media. La “Capitana Quintana”, “Octavio”, “Carmín”, “Rosita”, “Manolo”, “Pollito” y “Junior”, en orden de llegada, figuraban en la “lista de los culpables” de “Milton”. Es decir, le debían grandes sumas de dinero.

"Guaraguao Security" forma parte de "Raymond y sus amigos" desde el 2022. (Facebook)

En vivo y a todo color, apareció la “Capitana Quintana”, (Lizmarie Quintana), quien ni por estar en otro ambiente lucía contenta. Junto a la pelirrubia se presentó la actriz Norwill Fragoso que, aunque no forma parte del elenco original del segmento, fue clave en el libreto escrito por Miguel Morales.

La “Capitana Sánchez”, papel caracterizado por Fragoso, pasará a la historia como la primera persona en hacerle frente a la temible “Capitana Quintana”. Una discusión entre ambas donde, finalmente, la jerga boricua se escuchó en todo su esplendor, provocó que subiera el telón y sonara el himno oficial de la academia.

“Guaraguao Security” es el último segmento que se transmite todos los martes en el espacio nocturno del Canal 2. Esto le otorga a los comediantes la libertad de acudir a un vocabulario y a chistes subidos de tono, pues, a esa hora, se supone que los niños estén durmiendo.

Precisamente, los momentos de carcajadas y aplausos de esta noche ocurrieron cuando a “Rosita” se le escapó algún “ñeta” (puñeta) por el síndrome de Gilles de la Tourette que padece, en los intentos de “Octavio” seducir a “Carmín” o las tantas veces que esta última se aprovechaba de la inocencia de “Rosita”.

“Bruno y Chicho”, los perros de “Junior”, (René Monclova), así como el estado de intoxicación de “Pollito”, (Miguel Morales), quien “fumó” en público, también protagonizaron los periodos más extensos de risa. Todo quedó en silencio cuando la visita de “El Detective”, interpretado por Jorge Castro y el “Comandante Topito”, personificado por Abraham Marti, irrumpieron el repaso para el examen final de la clase.

“Milton” fue hallado muerto y el sospechoso se encontraba en aquel salón. Así, a solo días de la esperada graduación, todos los componentes de la clase, con todo y “Capitana”, fueron citados para ser interrogados en el cuartel.

Para este punto de la pieza, las luces de la sala se encendieron para un intermedio de 15 minutos. Al regresar, se proyectó otro video lleno de sorpresas.

El productor y locutor Jorge Pabón “Molusco” apareció convertido en el dueño del gimnasio, donde “Octavio” entrena y la merenguera Gisselle Ortiz y la presentadora Angelique Burgos “Burbu”, resultaron ser “clientas” de “Rosita”.

Por otra parte, el exgobernador Alejandro García Padilla vive en la misma comunidad que “Junior” y pasea a su perro en el mismo horario que el personaje. Pamela Noa e Ivonne Orsini, quedaron retratadas en “pleno encontronazo” con “Manolo”, quien realiza labores de guardia de seguridad en Telemundo.

Hasta “Mayimbe”, papel interpretado por Herbert Cruz, tuvo su lugar en el audiovisual. El dominicano tuvo un altercado con “Torres” que casi termina en pelea. La que sí cogió tremenda “paliza” fue la campeona femenina del boxeo Amanda Serrano, quien cometió el grave “error” (insertar voz de “Carmín”) de meterse con la admiradora de “Rosita”.

Acto seguido, el telón subió por segunda vez, y comenzó el interrogatorio. Esta, quizás, pudo parecer la parte más extensa del “show”. Además de la risa, materia en la que el equipo liderado por Arrieta tiene más que aprobada, este momento sirvió para que cada uno demostrara la calidad actoral de la que están hechos.

Prohibido olvidar cuando la “Capitana Quintana” perdió el control en el interrogatorio. De igual forma, “Rosita” y su ataque de pánico en la sala de espera, le erizó la piel a más de uno. Menos mal que estaba “Junior” para hacer reír con sus anécdotas caninas.

Mónica Pastrana, quien al igual que Fragoso, no es una integrante de “Guaraguao Security”, también tuvo su lugar en la obra. La excompetidora de “Nuestra belleza Latina” de Univision desempeñó el personaje de “La Psicóloga”. Aunque corta, su participación también fue importante.

Gracias a la esbelta mujer, “Carmín” le quitó el pie de encima a “Rosita”. Pastrana, además, revivió sus tiempos sobre el escenario del certamen de belleza. Aunque han pasado varios años desde su participación en el 2009, la actriz evidenció que lo bien aprendido, jamás se olvida. Su pasarela fue su pasarela.

Finalmente, llegaron los resultados del Instituto de Ciencias Forenses. La muerte de “Milton” fue un total accidente con una quenepa, por lo que los integrantes de “Guaraguao Security” pudieron continuar su vida normal, justo a tiempo para la graduación.

Antes de que llegara el gran día, un tercer vídeo fue transmitido. En este corto pietaje se reveló que fue “Junior”, con muy buena fe, quien le dio a “El Prestamista” la quenepa de la desgracia. De hecho, el hoy guardia de seguridad graduado presenció el fatídico momento, pero lo malentendió como una “burla”.

La graduación de “Guaraguao Security” fue sencilla, pero emotiva. Después de tanto tiempo, desaciertos, intentos y mucha perseverancia, los cómicos personajes lo lograron. Todos terminaron ataviados con togas rojas y con la ansiada macana en la mano. Aunque, ahora pensándolo, ¡nunca juramentaron!