Sin duda, la academia de guardias de seguridad “Guaraguao Security”, se ha convertido en uno de los segmentos más aclamados por la audiencia de Telemundo. Los gritos, aplausos y carcajadas del público así lo evidencian.

Esta mañana, el comediante y presentador Raymond Arrieta acudió a las redes sociales para compartir una noticia que fue celebrada por los fanáticos del espacio. Ahora, los seguidores de personajes como “Carmín”, “Rosita” y “la capitana”, podrán disfrutar de sus ocurrencias por más tiempo.

“‘Guaraguao Security’ llega a Bellas Artes de Caguas y la venta sale pronto… Si te lo pierdes es un ‘errorrrr’”, expresó el anfitrión del programa nocturno en el que participan grandes de la comedia puertorriqueña como Sara Jarque, Lizmarie Quintana, Jorge Castro y Jasond Calderón.

De inmediato, la sección de comentarios se llenó de mensajes con peticiones especiales como “ojalá vengan a Orlando, Florida”. Asimismo, amigos y familiares comenzaron a etiquetarse con el fin de crear grupos y asistir al “show”.

No es la primera vez que un segmento de comedia del programa sale de la pantalla al teatro. Uno de los más recordados es “Men and The City”. Desde que comenzaron en el 2015, miles de personas asistieron a los múltiples eventos teatrales que el famoso grupo de amigos realizó.

El libreto y dirección, en su mayoría, estuvo a cargo de Miguel Morales.