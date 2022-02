A finales de la decada de los 80, el cantante Jonathan Dwayne, figura central de la agrupación puertorriqueña de “new wave” Words Four Two, puso la escena musical local “patas arriba”, no solo por un sonido musical muy particular, sino por su forma de vestir. Luego de varios años de éxito, el grupo se separó y Dwayne dejó de cantar para dedicarse a la composición, la actuación y la pintura. Hasta ahora.

Durante las pasadas semanas, el cantante ha trabajado junto a un equipo de productores, que incluye a Carlos Alberto Rodríguez y Eddy López, en la composición, grabación y mezcla de lo que será su nuevo tema musical “Me olvidé quererme a mí”. Esta será una balada en español que tiene elementos de los grandes cantantes de la década de 1970 como Wilkins, Danny Rivera, Chucho Avellanet, Camilo Sesto y Raphael, por nombrar algunos, que influyeron en la carrera de Dwayne.

“Esta canción es un ‘power ballad’ en español donde me acompañan cuatro guitarras y que habla sobre cómo uno no es nadie, ni puede desarrollar nada en la vida, si no conoce cómo amarse a uno mismo. Antes que escoja mal o bien en el amor, primero tiene que quererse a sí mismo”, expresó el artista, quien compuso la canción hace tres meses. “Estoy retomando el poder del hombre en la balada, ya que hoy en día casi no suenan baladistas en la radio y sería algo refrescante volver a escuchar que los hombres también opinan sobre lo que es el amor, tanto propio, como de pareja”.

Según Dwayne, ya la canción está grabada y se encuentran en el proceso de mezcla. Un detalle que vale la pena recalcar es que esta canción le hace un guiño a unas de las composiciones más emblemáticas que el puertorriqueño le escribió a la “diva de Puerto Rico”, Ednita Nazario. “Podría decir que ‘Me olvidé quererme a mí’ es una secuela de ‘Un corazón hecho pedazos’, que es uno de los grandes éxitos de Ednita, pero en versión masculina”, explicó Dwayne, quien a principios de la década de 1990 también le compuso a la ponceña, canciones como “Mírame”, “Dime tú”, “Metamorfosis”, “Te quedas en mí” y “No puedo olvidarte”, entre otras.

Actualmente, el actor se encuentra en plena grabación y producción del vídeo que acompañará la canción, el cual se ha filmado en varios lugares de la isla, incluyendo el Museo de Arte de Puerto Rico y la barra Handlebar, cerca de la avenida Kennedy, entre otros. Este vídeo, dirigido por Dwayne y filmado por Rigoberto Gaetán, ofrecerá unos visuales que podrían resultar familiares para los fanáticos de Words Four Two al hacer varias tomas en un edificio abandonado. “Este vídeo también servirá de homenaje a Words Four Two, porque el primer vídeo que yo dirigí, de la canción “Something in the Air”, también se desarrolló entre unos escombros de un edificio abandonado“, detalló. “Lo que queremos hacer es un paralelismo entre el estatus emocional del hombre y el espacio que lo rodea, y cómo de esos escombros se autoconstruye y se reinventa”.

Durante los pasados años, además de seguir componiendo canciones y de pintar cuadros, el artista también se ha dedicado a enseñar la clase “Psicología de la actuación” en la Escuela de Modelaje de Nairda Hernández, además de que se mantiene activo haciendo narraciones o “voice overs” para un sinnúmero de comerciales para radio, televisión, internet y cine. De igual forma, ha servido como “coach” de actuación para los “extras” en producciones de cine de Hollywood y otros países que han grabado en la isla.

Recuerdos de la falda

A finales de los ochenta, en medio de la explosión musical y de popularidad de Words Four Two, Dwayne llamó la atención del público por su peculiar y llamativa manera de vestir y de teñirse el pelo, y sobre todo al portar una falda en los espectáculos de la banda. En aquel entonces, donde la sociedad era mucho más conservadora que en el presente, causó gran revuelo. “En aquel momento todo fue bien fuerte, pero el público que seguía al grupo, entendía y no había problema. Pero en la calle pasó lo mismo que pasa ahora con Bad Bunny. Son reacciones muy similares”, añadió el cantante que grabó tres álbumes con la agrupación. “He escuchado a la gente hablando mal y he visto también todos los ataques y las bromas. Pero entiendo a Bad Bunny, lo felicito y espero que siga su camino”.

Dwayne comentó entre risas que ahora que las faldas son utilizadas por otros artistas, al igual que él hizo hace esos años, (Ricky Martin las usa en sus conciertos) la gente que se lo encuentra por la calle le dicen: ‘saca tu ropa ahora’. “El día que yo quiera volver a sacar una pieza que alguien considere controversial, se enterarán. Aunque mi intención no va a ser crear polémicas, lo haré como quiera, sin tener ningún problema”.

Podría darse un concierto de Words Four Two

Uno de los efectos positivos que ha tenido su activación dentro del canto ha sido un aumento en el interés de muchas personas de volver a ver sobre un escenario al grupo Words Four Two, quienes no se presentan desde hace más de una década. “Al enterarse que estoy volviendo a cantar, varias personas me han insistido en que quieren hacer un último concierto de Words Four Two, por todo lo alto, así que vamos a ver qué pasa. Puedo adelantar que varias personas, y esto no viene de mí, están insistiendo y están colaborando para que se realice este concierto”, mencionó el pintor, quien añadió que desde hace un año los miembros de la banda restablecieron comunicación entre sí. Hasta el momento, solamente tres de los cinco integrantes originales aceptarían regresar al escenario, aunque se encuentran en conversaciones al respecto.

Aunque no se dé el junte con su antigua agrupación, Dwayne está conforme con toda la experiencia vivida en los pasados meses, ya que le ha dado oportunidad de revitalizar su alma. “Estoy entregado en todo esto ahora mismo, pero ha sido tan linda la sinergia de trabajar en esta onda artística y musical, que, si solamente termino haciendo esta canción nada más, estoy más que contento. Eso sí, cada día que pasa se abren más puertas, tanto como solista, como para Words Four Two, que me lo siguen mencionando insistentemente. Ya veremos qué pasa al final”, concluyó el cantante con una risa contenida.