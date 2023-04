Confiado de que el tema que estrena hoy, martes, pueda ser acogido como un nuevo himno musical para karaoke y fiestas, el cantante Joseph Fonseca presenta el sencillo “Que te vaya bien”, con el que retoma su lado romántico fusionando el merengue con el género regional mexicano.

La voz “Noche de fantasía” regresó a las letras románticas ante la constante petición del público que le preguntaba cuándo volvía a contar esas historias de amor y desamor al ritmo del merengue. Tras casi tres años sin grabar en un estudio por culpa de la pandemia de COVID-19, Fonseca trabaja en su nueva producción por lo que se dio a la tarea de complacer a sus seguidores con letras que aborden las diferentes facetas del amor y el desamor. En su recopilación de temas se topó con la canción “Que te vaya bien”, interpretada originalmente por el cantautor mexicano, Julión Álvarez y al escucharla la visualizó de manera inmediata en la fusión de ritmos caribeños y corrientes mexicanas.

“Es un tema con mucho sentimiento. Me encantó porque es una historia que se puede interpretar de diferentes maneras desde una pareja que rompe o puede ser que trataron los dos de poner de su parte, pero no se pudo y se dicen ‘que te vaya bien’. Muchas formas de interpretarlo, pero lo más importante es que es profundo y de mucha interpretación. Es un tema de karaoke, antes estaban las velloneras y ahora son los karaokes. Sé que el tema va a ser un himno. A la gente le va a gustar y quedó bien bueno. Es un tema que tengo que interpretar mucho por la melodía “, aseguró la voz de “Escúchame”.

El acercamiento que tiene con la música regional mexicana, -aparte de que se define admirador de ella-, responde según dijo a “que muchos de los merengues que han sido éxitos son temas que los han grabado en música mexicana porque los tonos caen muy bien en el género tropical”. Además, reconoció que el género regional mexicano ha tenido un crecimiento en Puerto Rico a través de colaboraciones de los exponentes mexicanos con los artistas puertorriqueños y de bandas que se escuchan en la isla como lo es el Grupo Firme, por mencionar alguno.

Aclaró que con el lanzamiento del nuevo tema no busca exclusivamente sonar en el mercado mexicano, porque goza de aceptación gracias al tema “El caballito de palo” que en la actualidad reporta como la canción con mayor reproducción en las plataformas streaming en México.

“‘El caballito de palo’ es de mis canciones que más hace streaming en México. En México hay una onda de merengue como lo fue en Puerto Rico hace 30 años y eso me sucedió en México que estuve y muchos jóvenes lo están escuchando y eso nos beneficia a nosotros los que llevamos más tiempo en el merengue”, sostuvo el intérprete de “Que levante la mano”.

Agradecido con Bad Bunny

Esa difusión internacional de la que habla,- fuera de las fronteras caribeñas donde el merengue se escucha de manera habitual-, Fonseca se la atribuye además a Bad Bunny quien en su trabajo discográfico “Un verano si ti” grabó temas en merengue que hoy se escuchan en todo el mundo. Fonseca agradece que el Conejo Malo incluyó el merengue en el álbum y afirmó que el tema “Después de la playa” será el “himno de por vida de Bad Bunny”.

“El género urbano estaba un poco saturado y a Bad Bunny se le ocurrió hacer merengue y se lo vamos a agradecer de por vida. Haciendo merengue ha logrado lo inimaginable para todos nosotros. Me atrevo a decir que “Después de la playa” será el himno de por vida de Bad Bunny. Él cogió todas las generaciones y nos abrió camino especialmente para streaming. Nuestra generación, los que me conocieron hace más de 20 años no van a tener donde escuchar la música no van estar los CD y nosotros los cantantes que somos de esa generación necesitamos esos streaming. Esa apertura se la debemos a Bad Bunny. A él le vamos a dar las gracias de por vida”, afirmó el merenguero.

El video de “Que te vaya bien” se grabó en la ciudad de Ponce, en el hotel Aloft y Hard Rock Café. El domingo 23 de abril el cantante se presentará en vivo en el hotel para cantar el tema. Antes de la cita en Ponce, estará el viernes 21 de abril en una actividad pública en Cataño.

Fonseca reveló que trabaja en un próximo álbum con canciones inéditas y arreglos contemporáneos que grabó algunos de ellos con otros grandes merengueros. Indicó que todavía le faltan grabar otros temas por lo que quisiera tener listo a finales de este año el nuevo álbum.

En los próximos meses Fonseca tiene presentaciones en Guatemala, República Dominicana e Islas Canarias en España, en este último destino compartirá tarima con Olga Tañón, Rubén Blades y Tony Tun Tun.