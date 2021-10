Por tradición, hace varias décadas se celebraban bailables para todos aquellos simpatizantes del género del merengue en diferentes locales de la isla el último miércoles de noviembre, en lo que se conoce como la víspera de Acción de Gracias.

Para revivir esos inolvidables bailables, el cantante Joseph Fonseca se dispone a celebrar “una noche de fantasía” de constantes emociones el próximo miércoles, 24 de noviembre, en lo que será su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con el que no solamente celebrará sus 20 años de trayectoria, sino con el que espera darle oficialmente la bienvenida a la Navidad.

El espectáculo lleva por nombre el título de uno de sus grandes éxitos “Noche de fantasía”, el cual confiesa que es el tema que más le emociona cada vez que tiene que interpretarlo, por ser una canción mágica, sin importar en las circunstancias en las que se encuentre.

“Mira que lo he cantado en estos 20 años, pero yo escucho ese principio, el sonido de la trompeta, y a mí me entra una emoción impresionante. Me lo vivo, aunque esté cansado, agotado, ronco o enfermo. Yo trato de dar el 700 por ciento en esa canción. La letra es mágica, cuando la escucho a mí me lleva al cielo y creo que todo el mundo tiene algo que ver con esa canción”, compartió el cantante puertorriqueño, quien se ha destacado en el merengue, pero que no se ha encasillado en ese género, pues de igual modo interpreta baladas, salsa y bachata.

Asimismo, adelantó que en la noche de su concierto se harán realidad algunos de sus sueños y también de su fanaticada al presenciar juntes que son poco probables que surjan, por lo que habrá muchas sorpresas en las dos horas de espectáculo en la que contará -según mencionó- con “artistas invitados por un tubo y siete llaves”.

“Es un reto bien grande. No es lo mismo ver a Joseph Fonseca en una presentación privada o en una fiesta pública, que lo que vamos a hacer en el Choliseo. La gente que conoce mi show notará que haremos algo nunca antes visto; va a ser muy diferente. Vamos a tener muchísimos invitados, de talla internacional y artistas locales también. Lo que se va a presentar allí va a ser vivir una ‘noche de fantasía’, va a ser insuperable”, hizo hincapié acerca de la velada cuyo plato principal será el merengue. “Como dicen por ahí, me voy a esgalillar. Voy a cantar bastante”.

Fonseca describe sus dos décadas de carrera como espectaculares, e indica que es uno de esos afortunados que puede decir que es profeta en su tierra, por lo que se siente privilegiado y agradecido.

“No me puedo quejar, tengo que ser agradecido de Dios, superagradecido del pueblo de Puerto Rico. Siempre lo he dicho, soy profeta en mi tierra. He tenido la oportunidad de hacer una carrera bien grande internacional y el trabajo aquí me lo ha limitado para poder irme meses al exterior, porque eso consta de mucho tiempo. No he tenido esa necesidad porque aquí siempre he tenido trabajo”, dijo al mencionar que ha sido un artista no de pegar un solo tema. Por el contrario, se ha mantenido lanzando temas con regularidad y que han gozado de la aceptación del público.

Pero, que levante la mano quién no ha bailado un merengue de Joseph Fonseca. Y es que este artista ha logrado alcanzar muchísimos éxitos, desde “No Lloraré”, “Que Levante la Mano”, “Yo Por Tu Amor”, “El Sapo”, “A caballito de palo”, “Amantes Gaviota” y “La Hermana de Éste”, hasta los más recientes “Cocodrilo” y “La Planta Nueva”, que serán parte del banquete musical que será ofrecido en la modalidad mediana del Coliseo, donde además entonará temas que se han popularizado en la voz de otros artistas.

“Voy a tener grandes amistades que por los pasados 30 años he podido conocer y hemos tenido la oportunidad de compartir. Hemos pasado las aguas ligeras, aguas medianas y aguas profundas, que van a cantar diferentes géneros. Va a haber muchas sorpresas, de principio hasta el final. Va a ser una noche de fantasía en constantes emociones”, manifestó con ilusión.

El merenguero no niega que a veces se siente tentado de grabar en otros géneros musicales. Sin embargo, prefiere quedarse interpretando “merengue bien sabroso”. Lo que le ha resultado es mantenerse variando el estilo de las letras y buscándole colores, algunas románticas, otras más jocosas.

De igual modo, en sus dos décadas de trayectoria se ha mantenido lejos de escándalos. Y es que, asegura que le gusta estar siempre en su casa y no estar jangueando ni de fiesta.

“Eso ha sido parte crucial en estos 20 años. Uno se cuida y trata de hacer las cosas... Si te fijas, no soy de postear las cosas que hago. Soy más reservado en mi vida, me gusta mucho mi privacidad. Cuando voy a trabajar voy con todo el amor del mundo y hablo con todo el mundo, pero me gusta mantener mi vida privada. No me gusta el faranduleo. Creo que el que solo la hace, solo la paga, y me gusta tener ser yo y no tener que estar en este bulto continuo de lo que a otros les funciona, porque yo soy diferente”, añadió mientras resaltó que trata de llevarse bien con todo el mundo y no le gusta estar discutiendo por tonterías.

Por otro lado, no descarta en algún momento grabar con la colaboración de un artista urbano, que cante merengue. “Se pudiera hacer una línea moderna urbana con la base del merengue, sería interesantísimo hacer un ‘featuring’ con un artista urbano. Todo es posible. En esta vida no hay nada escrito”, verbalizó.