La “marea verde”, como se conoce a los colectivos feministas que reivindicaban la aprobación del aborto en Argentina, celebraron hoy que, tras años de lucha, el país ya cuenta con una ley que es considerada fundamental para reducir los dramáticos efectos que hasta ahora han tenido los abortos clandestinos. La cantante boricua, Kany García, se unió al festejo a través de las redes sociales.

“Imágenes que dicen todo. Hoy Argentina es una más justa, más sensible, más humana. Que no muera una mujer/niña más por un aborto clandestino. #fuerzafeminista #abortolegal”, sostuvo la también compositora.

Artistas boricuas como el cantante PJ Sin Suela y la actriz Eyra Agüero Joubert reaccionaron a la publicación de la intérprete de “Titanic” con corazones verdes como símbolo de solidaridad y apoyo.

Asimismo, un grupo de seguidores se mostró en contra de la decisión tomada en argentina y la opinión de la cinco veces galardonada con el Latin Grammy.

“No, Kany. En esta no estoy con vos. Me duele porque me encantan tus letras y canciones, pero legalizar el aborto no hace que un país sea más justo, ni más sensible ni más humano. Porque el aborto es un asesinato, clandestino o no. Yo apuesto a educación sexual, leyes más justas, el aborto solo es una salida rápida a una cuestión compleja. Hoy es un día triste, muy triste”, expresó una de sus seguidoras.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue parte de la vigilia de quienes esperaron hasta pasadas las 4 de la madrugada la sanción definitiva en el Senado argentino, expresó “satisfacción y alivio” por la aprobación por 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención, tras 15 años de lucha.

“No lo hicimos solo exigiendo a los representantes las modificaciones de los códigos y la regulación por parte del Estado del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sino también interpelando a la sociedad y logrando la despenalización social mucho antes que la ley convocando a que la sociedad se manifieste y nos acompañe. Así lo hizo, y logramos conquistar la ley de forma masiva”, dijo Laura Salomé, integrante de la campaña en entrevista con EFE.