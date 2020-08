Para muchos artistas latinoamericanos el mercado o la plaza más difícil del hemisferio occidental es Brasil. La barrera del idioma se convierte en el primer obstáculo a vencer, sumado a un regionalismo auténtico que busca preservar la cultura nacional.

Con este dato prendado en el ADN de los brasileños, la cantautora Kany García celebra con emoción que su tema “Que pasen los días” junto al vocalista Gusttavo Lima ocupa la posición número uno en ventas en Brasil en las últimas seis semanas. El nombre de la boricua suena con fuerza en español entre los millones de habitantes de ese país.

“Es la sexta semana que llevamos número uno en Brasil. Es impresionante porque no es con su lengua. Es como si en Puerto Rico la canción número fuera en portugués. Es impresionante como la canción ha entrado de una artista que nunca ha trabajado el territorio. Estoy súper agradecida con las puertas que me abre Gusttavo Lima y súper agradecida con un país que me permita cantar en mi lengua natal sin que haya tenido que cruzar al portugués”, reveló entusiasta la cantautora puertorriqueña en entrevista desde Miami.

La incursión en el mercado de Brasil tras su relación con Gustavo Lima la recompensará con su colaboración en el disco del famoso intérprete brasileño. Kany traducirá varios de sus temas al español y ayudará en la composición de algunas canciones. Ambos grabaron el video de “Que pasen los días” en formato a distancia y con una avanzada tecnología de animación que recreará sus facciones y cuerpos en personajes, explicó la artista que espera en las próximas semanas tener listo el proyecto audiovisual.

Antes del video con Gusttavo Lima, la artista lanzará el 28 de agosto el proyecto que realizó con Camilo del tema “Titanic”. El video se hizo de manera presencial.

La vocalista que aprovechó la pausa obligatoria de la pandemia para abrirse al mundo a través de sus composiciones no deja de sorprender con su madurez artística y versada creatividad.

Así lo plasmó en el disco “Mesa para dos”, producción lanzada en mayo que dio paso a completar lo que comenzó con el álbum “Soy yo” y luego con “Contra el viento”. En las tres producciones Kany ha sido constante en revelar la piel de compositora que habita en ella y que exterioriza a la perfección en sus interpretaciones.

La vocalista grabó un álbum en tiempo récord con figuras reconocidas como Pedro Capó, Carlos Vives, Mon Laferte y el grupo Reik, así como el cantante y guitarrista argentino Nahuel Pennisi, el cantautor colombiano Camilo y el dúo con Gusttavo Lima en la primera grabación en español del artista.

Con la sinceridad que la caracteriza la vocalista describió la nueva realidad de vivir en el confinamiento, como un proceso necesario, pero a su vez muy agotador y de inestabilidad emocional.

“Estoy cansada y es que en esta etapa en la que estamos se experimentan diferentes estados anímicos en un día. Te levantas down y de momento recibes una llamada de cosas que vas a hacer y te emocionas otra vez. Luego en la tarde vuelve para abajo en emociones”, mencionó la artista que gracias a la relación de apoyo que mantiene con su esposa Jocelyn Trochez ha podido sobrellevar el encierro provocado por las crisis de salud mundial.

En su caso, su pareja es quien le sube el estado de ánimo y ella hace lo propio con la entrenadora. Como matrimonio se tienen una a la otra en todo momento.

Kany abraza la era virtual para tener esa intimidad con sus seguidores y no perder la conexión. Lo hizo desde las primeras de semanas de la cuarentena con pequeñas presentaciones en su hogar en Miami y lo ha hecho desde escenarios virtuales.

La voz de “Lo que en ti veo” reconoció que aunque ha podido estar muy activa en sus proyectos musicales de manera virtual le hace falta completar el alimento del alma del artista; el público.

“Han sido muchas las satisfacciones al hacer un proyecto en medio de esto que estamos viviendo y crecer de manera digital. Pero el poder llegar a Brasil por ejemplo o a otro destino como México a su vez es curioso porque uno no puede visitar y siempre queda esa parte inconclusa. Esa parte que tanta falta me hace. Algo que he aprendido es que no me voy a quedar esperando ese momento de cuándo será (pueda realizar una gira). Mientras, seguiré haciendo cosas” reveló la artista que se ha realizado la prueba molecular del COVID-19 unas ocho veces.

En los Premios Juventud

Kany pisará en la noche del jueves el escenario de Premios Juventud en lo que sería la primera experiencia presencial en la pandemia junto a otros artistas. La edición de este año es sin público y aunque la experiencia sea distinta en ese aspecto, la vocalista lo percibe como el primer paso para comenzar a reactivar la industria musical con las “debidas precauciones”.

La cantautora reconoció que hay grandes niveles de preocupación entre los artistas y todos los que trabajan en la producción, pero el deseo de continuar y de dar pasos en la ruta a la reapertura de la industria musical impera entre todos los que van a formar parte del evento que Univision transmitirá a partir de las 8:00 p.m.

“Sé que hay muchas personas que me han dicho, ‘pero ¿por qué van hacer estos premios?’ A mí me ilusiona mucho el empezar a dar pasos hacia adelante con precauciones y con todas las medidas de seguridad. Soy de las que creo que la gente también necesita vernos juntos en el escenario. Todos nos estamos cuidando, todos nos hicimos las pruebas. Agradezco que demos pasos hacia adelante, aunque no haya público nos subimos al escenario y eso es romper con lo que está pasando. Lo veo necesario. Mis músicos no hacen un show desde marzo, de qué viven”, indicó la artista que participó ayer de los ensayos de los premios.

Sobre su participación de esta noche adelantó que estará acompañada de otros colegas masculinos por lo que no la verán interpretando su acostumbrado estilo musical. Ella será la única mujer en el escenario junto a otros exponentes masculinos.

Kany dijo estar muy honrada con la participación y feliz de “que la gente vuelva a tener arte y balancearnos con lo que está sucediendo porque a nivel emocional ha sido muy duro para todos”.

En la edición de Premios Juventud no habrá alfombra ni entrevistas con los medios de comunicación de manera presencial. En ese sentido, se correrá similar a una producción televisiva.