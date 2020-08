La cantautora Kany García al igual que los miles de electores puertorriqueños se encuentra decepcionada y frustrada con el caos y el desastre de las primarias del pasado domingo en la isla.

La falta de credibilidad en el proceso de votación, que pudiera repetirse en las elecciones generales en noviembre, ha hecho un daño irreparable a la democracia y al pueblo de Puerto Rico, por lo que la cantante aspira a que en el evento eleccionario a futuro sea materializado con “un voto con conocimiento”.

“Lo que pasó fue un desastre. En la medida que esto sucede, se debilita la credibilidad del gobierno y en este caso es el Partido Nuevo Progresista (PNP), ya que ellos fueron los que convocaron a estas personas que están llevando los procesos y a los jefes de agencias. Los partidos tienen que ser responsables. No se puede decir que es solo culpa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Obviamente, esto lacera la credibilidad y crea ansiedad en la gente. Tengo gente que me llama que me dice no sé por quién votar. Es muy triste la desinformación”, indicó la vocalista que se mantuvo atenta a la debacle de las primarias, y puntualizó que no hay excusa que sostenga el por qué las papeletas no llegaron a los centros de votación.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo emitió esta tarde la determinación de continuar las primarias este próximo domingo, luego de varias demandas entabladas por precandidatos de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

El máximo foro decidió por unanimidad que las primarias del PNP y PPD continúen este domingo en los colegios en que no se pudo votar.

“Han sido unos años catastróficos para nuestro país y volvemos a la credibilidad de esos candidatos porque ya uno no sabe si pueden ejercer algún cambio. Es complicado. Lo que pasó este domingo es triste. ¡Mira dónde estamos! Es bien frustrante y tantas veces que la gente habla de otros países y mira donde estamos. Tengo las intenciones de poder votar en Puerto Rico, tengo todos los requisitos. Lo único que tengo que hacer es renunciar a votar en los Estados Unidos. Es un año importante para hacerlo… La gente tiene que conocer a los candidatos e informarse. La nueva generación en Puerto Rico está bien activa en esto y no se comen el cuento de votar por un partido, sino la educación, ante todo. Todos debemos aspirar a (realizar) un voto con conocimiento”, puntualizó la intérprete de “Lo que veo en ti”.