La inspiración de su más reciente proyecto no va ligada a su propia historia de amor. Esta vez las historias de algunas amigas, e incluso la de su papá, sirvieron para que la cantautora puertorriqueña Kany García fuera tejiendo 10 temas desde una mirada de mujer actual, que durante su caminar reconoce sus cualidades y sus valores, que sabe lo que ya no está dispuesta aguantar, además de que reconoce lo que quiere y busca en la vida.

En “Ese amor que merecemos”, su octavo álbum discográfico, describe bien a esa mujer de hoy, junto con un sinnúmero de elementos atados a Latinoamérica, para enriquecerlo en ritmo, sin dejar de lado otros sonidos modernos.

En un ambiente relajado, la cantante tuvo un encuentro íntimo con la prensa, donde presentó algunas de las canciones que le darán vida a este proyecto musical que lanzará el próximo 27 de mayo, y para el que incluyó tres canciones a dúo.

Uno de ellos fue el exponente de música urbana Jay Wheeler, quien con su tono melodioso la acompañó en el tema “No vuelvas”, una balada con la que Kany procura además romper el estigma de que los cantantes urbanos no cantan.

“Sí, cantan mucho y cantan muy bien”, aseguró. “Para mí Jay es alguien que tiene una voz increíble y venía siguiendo hace rato lo que estaba haciendo y, no sé, como que me daba la ilusión de ver la posibilidad de escucharlo a él fuera de la onda urbana. Tiene una voz tan melodiosa que se presta para esto, lo sentí muy natural en él. Por el lado mío, uno tiene que ir aprendiendo de que la balada que se hacía cuando yo empecé en el 2008, no es la balada del 2022. Esta es una muy buena balada de lo que está pasando hoy en día, que tiene todos esos elementos, que no deja de tener sensibilidad, nostalgia y buena letra. Si eso existe, todos estos elementos pueden convivir ahí”, explicó la voz de “Agüita e Coco”, y “DPM” que también forman parte del álbum.

Asimismo, resaltó la canción que describe como la más folclórica del álbum con diversos elementos de ritmos modernos, incluyendo el trap, llamada “Plan de vida”, que la escribió mientras pensaba en la relación de una pareja cercana, a quienes no le daban ni dos meses de relación.

Por otro lado, contó detalles curiosos de la canción “Muero”, que grabó junto al cantautor español Alejandro Sanz, quien de primera intención le dijo que por estar inmerso en el proceso creativo de su disco, no iba a poder colaborarle. Como buena amiga, Kany lo comprendió perfectamente, pero al este escucharla, desistió y buscaron la manera y el limitado tiempo en el calendario para grabarla.

“Todo estaba como puesto para que se diera. Y no fue hasta que yo recibí el ‘track’ de Alejandro que tuve esa confirmación interna de decir ‘ya entiendo por qué la gente que me quiere, lo visualizaba al lado mío para este tema, porque le sumó a la canción, la convirtió en otra cosa. Nunca pensé que fuera a ser sencillo y ahora va a ser el video y lanzamiento con el álbum”, explicó.

En esta canción, que tuvo la oportunidad de interpretarla junto a Sanz en su reciente concierto en Puerto Rico, destacó que trata de la historia de otra amiga que moría por dentro al no verbalizar ni querer compartir el amor que sentía por otra persona. “Más allá de si vas a ser correspondida o de que las cosas van a salir bien, no importa, lo bonito se debe de compartir y sacártelo de adentro, porque se pudre”, agregó.

A ese banquete musical, se le incluyen otros temas como “Supe que eras para mí”, en el que se inspiró en la historia de su padre, quien fue sacerdote por 10 años y se enamora de su madre; “Me quedo sola”, que es esa celebración total de estar con una misma, grabada en una línea más retro tipo pop de la década de 1980; y “Pájaro herido”, que es una bachata.

Es junto a su colega, la cantautora Rozalén, que presenta la canción “Justito a tiempo”, una cumbia con un discurso muy poderoso, que llama a salir de esa relación llena de toxicidad y violencia.

“Es una historia que es un discurso para mí recurrente y necesario de la violencia de género, pero de esta violencia que es la más difícil, de la que uno tiene que estar atenta y salir, que es esa psicológica y emocional. Son esas microagresiones diarias que recibimos y que uno tiene que tomar la decisión de ‘hasta aquí’”, dijo acerca del testimonio que le regaló una persona, que tuvo la fortuna de salir de esa relación que vivía justo a tiempo.

“Me encanta el hecho de hacerlo con una cumbia que te distrae, que te relaja y que cuando te agarró más relajada que nunca, te metió el mensaje por el mismo centro diciéndote cada vez que estás con alguien tienes que tener los ojos bien abiertos a este tipo de relaciones. Hay que amar a ojos y oídos abiertos, estar constantemente despiertas en las relaciones en donde se está”, aconsejó Kany, quien resaltó el hecho de grabarla junto a Rozalén por ser una cantautora comprometida con lo que es la mujer, el feminismo y los derechos humanos.