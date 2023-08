En lo que parece una historia sin fin o al menos así lo perciben muchos seguidores de Karol G y Anuel AA, la cantante colombiana lanzó esta madrugada una nueva canción con la que le responde a su expareja el tema “Mejor que yo”.

Karol G estrenó esta madrugada “Mi ex tenía razón”, un tema con fusiones de cumbia y regional mexicano en honor a una de las artistas que admira y que influyó en ella, la fenecida Selena Quintanilla, según lo expresó anoche en sus redes sociales.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour … que momento tan especial … 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo. Esta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla Te Amo!”, comunicó la artista a minutos del estreno del sencillo y video que ya es tendencia en las plataformas digitales.

Las palabras y la letra del tema “Mejor que yo” de Anuel, donde el exponente urbano afirma que desde la separación de ambos “nunca encontrará a nadie como él’, fue precisamente el estribillo que la artista colombiana utilizó al darle la razón con una respuesta que plasmó en el coro de la canción.

“Mi ex tenía razón/ Dijo que no iba a encontrar uno como él/ Y me llegó uno mejor/Que me trata mejor/ Mi ex tenía razón/ Cuando dijo que nadie me lo hará como él/ ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”, reza parte de la letra de la canción en la que se refiera además a su actual pareja Feid.

En junio de este año Karol G y Feid se dejaron ver juntos por primera vez como pareja durante el concierto que el intérprete colombiano hizo el Kaseya Center en Miami, Florida, como parte de su espectáculo “Ferxxo Nitro Jam Underground Tour”. Ambos llegaron agarrados de mano y muy sonrientes.

La aparición de Karol G y Feid juntos se dio un día después que el exponente Anuel AA insistió en llevar un comportamiento que promueve la violencia machista al utilizar una camisa con un mensaje para los artistas durante la reciente edición de los Premios Tu Música Urbano 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La camiseta que utilizó Anuel AA en es evento leía el mensaje: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Esta no es la primera indirecta de Anuel AA para Feid. (Captura)

Karol y Anuel tras su ruptura han tomado su relación para inspiración de un puñado de temas, algunos explícitos y otros implícitos. De hecho muchos de los temas del álbum “Mañana será bonito” de Karol hacen referencia a la separación que se hizo pública en abril de 2021.

Con este nuevo tema “Mi ex tenía razón”, aunque la voz de “Provenza” alarga la controversia musical entre ambos tras su separación, también deja ver que ella vive un nuevo amor en plenitud y que le va muy bien con Feid.

A su pareja actual le dedica varios versos del tema, entre ellos los primeros.

“Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía /A ti sí te creo / Cuando me dices mi amor “, lee parte de la letra del tema.

En la actualidad, Anuel mantiene una relación sentimental con la joven venezolana Laury Saveedra.