Dos funciones vendidas en minutos. Este es el saldo de la venta de boletos de la cantante colombiana Karol G al lograr esta mañana vender en su totalidad la segunda función de su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los boletos de la segunda función se agotaron en minutos.

La venta de boletos para la segunda función estaba programada para hoy, jueves 17 de junio a las 10: 00 a.m., y desde las 9: 00 a.m, había sobre 64 mil usuarios haciendo turno virtual para adquirir sus entradas, a través de Ticketera.com, según informó el equipo de la artista en comunicado.

La artista vendió en su totalidad las funciones del sábado y domingo, 27 y 28 de noviembre de 2021.

La intérprete de “Bichota” anunció ayer que haría una segunda función, tras agotarse los boletos para su primer concierto en Puerto Rico.

“Me acabo de despertar y no me dio tiempo de poner nada y la segunda fecha fue sold out”, dijo hoy la exponente urbana en una historia en su Instagram.

El concierto en la isla es una producción de Noah Assad Presents.

“Estamos muy contentos con la respuesta del público, para este concierto, Karol G vive un gran momento en todos sus aspectos y sabemos lo mucho que su fanaticada puertorriqueña la esperaba”, expresó el productor ayer ante la primera función vendida en su totalidad.

Karol G, presentará su espectáculo “Bichota Tour”, una de las giras más aclamadas, luego la paralización de la industria por la pandemia.