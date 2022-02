El artista urbano puertorriqueño Ken-Y está de vuelta al ruedo musical pero esta vez, para enfocarse en afianzar su carrera como solista.

El reguetonero, que es parte del dúo RKM & Ken-Y, desde el 2003, determinó hacer una pausa en la carrera del binomio para dedicarse a fortalecer su deseo de trabajar en sus proyectos.

“Mi próxima meta es consagrarme como artista en la faceta de solista”, agregó, y aclaró que su decisión no significa el fin del dúo con RKM.

La balada “Falsas palabras” es el tema oficial con el que despunta su nueva etapa, y con la que pretende provocar añoranza.

Con los acordes del piano complementados por un arreglo musical magistral, “Falsas palabras” narra la tristeza por un amor no correspondido y la frustración por las promesas incumplidas.

“Es una historia de desamor que seguramente todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. En este caso, una de las partes involucradas en una relación sentimental no cumplió sus promesas”, expresó el cantante en declaraciones escritas.

“Durante toda mi carrera siempre me he caracterizado por ofrecer diferentes estilos musicales y propuestas frescas para los fanáticos. Quiero darle un balance a todo lo que está sucediendo en el género en estos momentos. Quiero hacer lo que me gusta y este estilo de canciones es uno de los más que les gusta a mis fanáticos. Están esperando hace mucho por una canción así y con esta vine a complacerlos”, añadió.

“Falsas palabras” cuenta con un video musical filmado en San Juan, bajo la producción de J Coreano Film. Las escenas reflejan el desengaño de un enamorado que trata de asimilar la nueva realidad del adiós.

Con letras que narran los altibajos del amor, Ken-Y muestra una vez más su preferencia por cantarle al romance y la intención de evocar los diversos sentimientos que se derivan de la experiencia de amar.